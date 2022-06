Desivý incident priamo na ulici: Muž sa oblial benzínom a škrtol! Chcel sa pomstiť žene?

Na strednom Slovensku došlo k príšernej udalosti, keď sa priamo na ulici polial a zapálil muž.

Po hádke s partnerkou sa na ulici v Banskej Bystrici polial benzínom a podpálil 42-ročný muž, informuje o tom portál Noviny.sk. Desivý incident sa odohral pred zariadením pre sociálne slabších v Banskej Bystrici.

Podľa svedkov si muž ľahol, oblial sa a zapálil. Urobil to bezprostredne po hádke so ženou, ktorá bývala v centre spolu s deťmi. K horiacemu mužovi vyštartovali na pomoc okoloidúci, ale aj privolaní hasiči a záchranári.

Ako informuje portál, ťažko popáleného muža ošetrovali hneď na mieste. Potom ho s popáleninami previezli do nemocnice v Banskej Bystrice. Jeho stav si vyžiadal následne ďalší prevoz, a to vrtuľníkom do popáleninového centra v Bratislave.