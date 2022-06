Nákup okuliarov či šošoviek cez internet? Je to ľahšie a zábavnejšie, ako by ste čakali

Za posledné roky sa mnohé naše aktivity preniesli do online prostredia. Začali sme na webe nakupovať oblečenie, elektroniku či knihy.

Dobrou správou je, že dnes si dokonca môžete objednať okuliare či šošovky presne na mieru pre vaše oči. Poradíme vám, ako na to.

Vymeňte cestu do optiky za pohodlie domova

Objednávanie tovaru cez internet má množstvo výhod – napríklad nižšiu cenu oproti kamennej predajni či väčší výber. To platí pri kúpe okuliarov – slnečných aj tých dioptrických. Len v optike Lentiamo nájdete tisíce modelov.

Dnes už nie je problém si ich virtuálne vyskúšať, navoliť si sklá presne podľa vašej potreby a tešiť sa na výsledok. O tom, že to naozaj funguje, svedčí minimum reklamácií aj pochvalné recenzie ľudí, ktorí si okuliare objednali online.

Ktoré sa vám hodia?

Okuliare sú nielen praktickou pomôckou, ale aj štýlovým doplnkom. Preto je dôležité, aby vám sedeli a cítili ste sa v nich dobre. Lentiamo ponúka viacero nástrojov, ako to docieliť.

Veľkosť tváre si môžete zmerať online – stačí mať zapnutú selfie kameru a systém vyhodnotí, či potrebujete rozmer S, M alebo L. Skvelou pomôckou je aj virtuálne zrkadlo. Vďaka nemu si viete vyskúšať hoci aj desiatky okuliarov a zistiť, ktoré sú pre vás tie naj. Z výberu vhodných rámov sa tak môže stať online zábava s rodinou či kamarátmi.

Kľúčom je zadanie správnych údajov

Máte už svojho favorita? Môžete si, samozrejme, kúpiť čisto rámy alebo okuliare s nedioptrickými sklami, väčšina ľudí však potrebuje sklá na mieru. V tomto prípade treba vyplniť údaje o tom, či ide o okuliare do blízka alebo do diaľky, veľkosť dioptrií a podobne.

„Dôležité je mať aktuálny predpis, teda nie starší ako jeden rok. Taktiež sme radi, ak ľudia už poznajú svoju veľkosť rámov či rozstup zorníc – všetko sa však dá zmerať aj u nás na webe zadarmo,“ pripomína vedúci optík Lentiamo Jakub Odcházel. Je vhodné si pri výbere skontrolovať aj samotnú veľkosť sklíčok, šírku nosníka a straníc.

Novinkou sú sklá na počítač, ktoré chránia najmä pred modrým svetlom. Práve to spôsobuje únavu očí či bolesť hlavy a monitory ho vyžarujú viac než dosť. V prípade, že potrebujete počas objednávky poradiť, ničoho sa nebojte. Odborníci sú vám vždy k dispozícii, a to na telefóne, prostredníctvom emailu alebo na Facebooku.

Pri šošovkách pozor na znamienko

Blíži sa leto a spolu s ním aj hlavná sezóna jednorazových šošoviek, ktoré sú ideálne na pobyt pri vode. Nákup šošoviek je vo všeobecnosti podstatne jednoduchší ako pri okuliaroch, pozornosť je však na mieste.

„Najčastejšie si zákazníci pletú plus a mínus,“ vysvetľuje Jakub Odcházel. „Odporúčame si preto skontrolovať posledné balenie či objednávku. Kto už u nás raz nakúpil, môže použiť tlačidlo na opakovaný nákup a vyhne sa tak neželaným chybám.“

Ak by ste sa však aj pomýlili, nič sa nedeje. V Lentiamo viete neotvorené balenia šošoviek vymeniť – a to až 365 dní. Keby ste teda objednali nesprávne balenie alebo by sa vám v priebehu roka zmenili dioptrie, tovar môžete vymeniť.

Vyskúšajte si okuliare osobne v Bratislave

Zaujalo vás viacero rámov, ale nie ste si istí, ktorý z nich je ten najlepší? Lentiamo má aj pobočku v Bratislave, kde sa môžete zastaviť. „Ak máme okuliare v predajni, zákazník si ich tam môže vyskúšať. Ak ich nemáme, môže si ich dať poslať do predajne,“ vysvetľuje postup Jakub Odcházel.

V kamennej optike vám takisto zmerajú zrak a vyrobia okuliare presne na mieru. Kontaktné šošovky vám dokonca skúsený optometrista môže aplikovať priamo v predajni. Najčastejšie si však ľudia vystačia len s webom. „Väčšina zákazníkov je po nákupe nadšená a reklamácie máme naozaj výnimočne.“

Ako dlho si počkáte?

Lentiamo má priamo na sklade vyše 90 percent kontaktných šošoviek a všetky okuliare. Odosiela ich do 24 hodín, preto je dodanie veľmi rýchle. „S týmto obchodom som veľmi spokojná. Nakupujeme už dlhšie, vždy je to promptne vybavené a balíček máme doma za dva dni. Veľmi rýchle dodanie, môžem len odporúčať – jednotka s hviezdičkou,“ píše vo svojej recenzii zákazníčka Helena. Ak si dávate robiť dioptrické okuliare na mieru, máte ich hotové približne do týždňa.

