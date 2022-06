Zelenskyj varuje Európu: Rusko pritvrdí nielen voči Ukrajine, pred nami je ťažký týždeň!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že ruské sily tento týždeň môžu zintenzívniť útoky na ukrajinské územie. Európska rada bude vo štvrtok a piatok v Bruseli rokovať o prípadnom udelení kandidátskeho štatútu Európskej únie Ukrajine.

Zelenskyj v tejto súvislosti upozornil, že jeho poradcovia očakávajú v tejto dobe od Moskvy nárast nepriateľských akcií. TASR informuje na základe správy prevzatej zo stanice BBC.

"Zajtra sa začína historický týždeň, keď budeme počuť odpoveď Európskej únie, či (udelí) Ukrajine kandidátsky štatút," povedal Zelenskyj v nedeľu večer vo svojom pravidelnom príhovore. Poznamenal, že od roku 1991, keď Ukrajina získala nezávislosť od Sovietskeho zväzu, sa udialo len "málo takých osudových rozhodnutí pre Ukrajinu, ako očakávame teraz". "A som presvedčený, že len pozitívne rozhodnutie zodpovedá záujmom celej Európy," dodal.

"A v takom týždni by sme mali od Ruska očakávať väčšie nepriateľské aktivity," upozornil. "A nielen voči Ukrajine, ale aj voči iným európskym krajinám," dodal. Ukrajina je však podľa jeho slov na to pripravená a takisto na to upozorňuje svojich partnerov.