Dvaja si nestačili, a tak si prizvali ďalšiu: Manželstvo v trojici?! Ich plány do budúcnosti vás zaskočia

Diego Rodrigues de Souza (31) a Sanny Karen Rodrigues de Souzaová (28) sa zoznámili vďaka internetovej zoznamke v roku 2006. Po 10 rokoch manželstva však do svojho vzťahu prizvali ďalšiu osobu - 25-ročnú Karinu Kerlle Pereira Matosovú.

Diego a Sanny Karen spolu randili tri roky. Po siedmych rokoch manželstva sa im narodil syn Miguel, píše britský portál Daily Star. Napriek ich heterosexuálnemu vzťahu bola však Sanny Karen od mala bisexuálnou. Priznala to aj Diegovi a to hneď na začiatku vzťahu. Po desiatich rokoch manželstva sa pár teda rozhodol vyskúšať čosi nové – do svojho života pozvali tretiu osobu.

Obaja odsúhlasili, že by to mala byť žena. Vytvorili si teda účet na sociálnej sieti slúžiacej na zoznamovanie. Tam natrafili na 25-ročnú Karinu Kerlle Pereira Matosovú. Od novembra 2019 už teda nie sú „dvojica“ ale „trojica“. Práve tento krok mnohých pobúril a označil ich za čudákov.

Karinu Karlle párik bezproblémovo začlenil do vzťahu – aj napriek nástrahám pandémie a neočakávanému tlaku. Na začiatku bolo vo vzduchu cítiť žiarlivosť, no tú sa časom naučili ovládať. Kľúčom bola komunikácia a terapia. Diegova rodina nový vzťah rýchlo pochopila. Príbuzní Kariny Kerrly a Sanny Karen však takí ústretoví neboli. Syn Miguel tiež reagoval pozitívne a Karinu Kerrly do svojho života bezproblémovo prijal.

Hoci sú všetci kresťansky založení, nevyhli sa im nenávistné komentáre, a to aj od veriacich ľudí. Trojica z Brazílie si z toho však ťažkú hlavu nerobí. Neprajníci ich nezaujímajú. Sú vďační za lásku, ktorú spoločne našli. Po dvoch rokoch randenia a štyroch mesiacoch plánovania mali Diego a Sanny Karren v júli 2021 ďalšiu svadbu, tentokrát aj s Karinou Kerlle.

Aj napriek tomu, že pozvali celé svoje rodiny, na oslavu ich prišlo len pár. „Sme triáda v uzavretom vzťahu, máme rovnaké hranice a lásku ako bežný konvenčný párik,“ opisuje netradičný vzťah Sanny Karen. „Bohužiaľ, Diegova rodina bola jediná, ktorá náš vzťah akceptovala. Moja a Karinina rodina si na to stále zvykajú,“ dodáva novomanželka.

Dodáva, že väčšina priateľov a rodiny s nimi už neudržiava kontakt. Tvrdí však, že vďaka svojím partnerom a sledovateľom na sociálnej sieti je to splnený sen. Na Instagrame táto trojka pravidelne zdieľa svoj príbeh dúfajúc, že podporia ďalších, ktorí sa cítia rovnako ako oni. „Chceme pomáhať ľuďom, ktorí sú na tom tak ako my a nevedia, ako žiť svoj život,“ opisuje ich ciele Sanny Karen. „Chceme tiež rozšíriť našu rodinu. Chceme mať viac detí,“ uzatvára rozhovor Sanny Karen.