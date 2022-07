Z bolesti zuba sa vykľula vážna diagnóza: Chyba nemocnice ju takmer stála život

Žena sa zobudila s bolesťou zuba, neskôr si všimla, že má nezvyčajne opuchnutú tvár. Tvrdí, že doktori ju poslali domov bez toho, aby určili život ohrozujúcu diagnózu.

Amy Hemsworth (28) v stredu 25. mája prebudila bolesť zuba a ústa plné vredov. Nepomohli jej lieky na bolesť a ani antibiotiká. V priebehu dvoch dní jej pravá strana tváre opuchla tak, že nevidela a nemohla jesť. 28-ročná žena povedala, že doktor v Doncaster Royal Infirmary ju poslal domov s odporučením návštevy zubného lekára.

Amy sa zľakla, že ide o čosi vážnejšie, a preto bežala na pohotovosť do Rotherham General Hospital. Tu už doktori zistili, že má vážnu infekciu, ktorá sa jej dostala zo zubu k oku a postupne sa môže dostať aj do mozgu. “Začalo to neutíšiteľnou bolesťou zuba. Zobudila som sa v piatok a moja tvár vyzerala ako balón,” povedala rodáčka z Doncasteru v South Yorkshire. “Doktor povedal, že mám šťastie. Keby som to neriešila ďalších šesť až dvanásť hodín, mohlo by ma to zabiť,” dodala.

Dve noci strávila v Rotherham General Hospital, kde jej dali antibiotiká na zmiernenie infekcie. Na ďalší deň podstúpila operáciu. “Rozrezali mi ďasno, odsali infekciu a zašili ho naspäť. Po operácii bolo ihneď vidno zlepšenie. Veľmi som sa tešila, keď som sa dostala domov,” uviedla na záver.