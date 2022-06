Extrémne počasie: Mesto na Morave doslova zasypali krúpy, veď to tam vyzerá ako v zime!

Mesto Olešnice na juhu Moravy zasiahla vo štvrtok večer silná búrka, v dôsledku ktorej zasypali mesto krúpy. Miestami ich bolo toľko, že niektoré ulice boli neprejazdné a v meste museli zasahovať hasiči.

TASR o tom informuje na základe správ spravodajských portálov Novinky.cz a iDnes.cz. "Musím povedať, že to vyzeralo veľmi dramaticky, podobne ako pred 20 rokmi. Začalo pršať, padali krúpy, zotmelo sa. Vtedy (pred 20 rokmi) to trvalo asi 40 minút, dnes to mohlo byť tak päť až sedem," uviedol starosta mesta Olešnice Zdeněk Peša.

Novinky pripomínajú, že Peša hovoril o udalosti z pred 20 rokov, keď so sebou búrka priniesla prudké dažde a bleskové povodne, ktoré si vtedy vyžiadali aj dve obete na životoch.

Starosta pre portál iDnes.cz uviedol, že voda, ktorá napršala počas niekoľkých minút, tiekla po uliciach ako rieka. Dažďová voda totiž nemohla stekať do odtokov, pretože tie zapchali krúpy. "Krúpy sú tam aj teraz, po troch hodinách, vo veľkých vrstvách. Hasiči ich odpratávajú z ulíc, kam ich naplavila voda," uviedol Peša.

Podľa hasičov pritom krúpy miestami tvorili až 40 centimetrov hrubú vrstvu. Úhrn zrážok podľa Štefana Handžáka z Českého hydrometeorologického úradu (ČHMÚ) dosiahol za hodinu 43 milimetrov.