Výsledky testov na opičie kiahne sú známe: Takto dopadla vzorka od pacientky z Prešova!

Výsledky laboratórneho vyšetrovania vzorky od osoby z prešovskej nemocnice s podozrením na opičie kiahne sú negatívne.

Informoval o tom hlavný hygienik Ján Mikas. Doteraz bolo podľa hlavného hygienika laboratórne vyšetrených päť vzoriek s podozrením na opičie kiahne s negatívnym výsledkom. Na Slovensku k dnešnému dňu teda nebol potvrdený žiaden prípad ich výskytu. „Vzhľadom na široké možnosti cestovania však nemôžeme vylúčiť, že časom budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj v Slovenskej republike. Vtedy naši odborní pracovníci príjmu všetky potrebné opatrenia v zmysle už v máji vydaného usmernenia hlavného hygienika SR," píše sa v informácii.

K prenosu opičích kiahní z človeka na človeka dochádza priamym kontaktom s infekčnými vyrážkami, telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu. Nepriamo sa môže preniesť kontaminovanou bielizňou alebo inými kontaminovanými povrchmi. Ako upresnil hlavný hygienik, ľahko sa šíri pri úzkom fyzickom kontakte, pričom môže, no nemusí ísť o aktivity spojené so sexom. Opičie kiahne teda nie sú vyslovene sexuálne prenosným ochorením.

Hlavný hygienik upozorňuje na zachovávanie ohľaduplného informovania o podozrení na ochorenie. „Opičie kiahne sú stigmatizovaným ochorením, preto je dôležité o podozreniach či o potvrdených prípadoch informovať ohľaduplne. Prosíme preto každého, kto o jednotlivých prípadoch informuje, aby dbal na to, aby z rozsahu poskytovaných informácií nebolo možné osobu identifikovať a aby nezabudol na dôvernosť informácií o podrobnom zdravotnom stave pacienta," napísal. Ak je osoba identifikovateľná a zároveň sa pri informovaní skresľujúco dáva dôraz na prenos ochorenia sexuálnym stykom, poškodzuje sa tým reputácia danej osoby.

Mikas zdôraznil aj celospoločenské následky necitlivého informovania o konkrétnych prípadoch. „Hygienikom marí podmienky na epidemiologické vyšetrovanie, pretože ľudia budú mať obavy pravdivo informovať o svojich úzkych kontaktoch či podrobne opísať všetky okolnosti, pri ktorých mohlo dôjsť k nákaze. A to sa môže odraziť na prípadnom ďalšom šírení ochorenia," ozrejmil hlavný hygienik.