Rusko zarobilo 93 miliárd eur na vývoze fosílnych palív počas prvých 100 dní vojny na Ukrajine. Väčšinu z nich pritom exportovalo do Európskej únie (EÚ). Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok zverejnilo nezávislé Centrum pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA) so sídlom vo Fínsku.

Správa prichádza v čase, keď Kyjev nalieha na Západ, aby prerušil všetok obchod s Ruskom v nádeji, že tým odstrihne Kremeľ od finančného záchranného lana. Začiatkom tohto mesiaca sa EÚ dohodla na zastavení väčšiny dovozu ruskej ropy, od ktorej je kontinent výrazne závislý. A hoci je cieľom bloku znížiť tento rok dodávky plynu o dve tretiny, embargo na plyn v súčasnosti nie je v pláne. Ruský expremiér má depresívnu predstavu o trvaní vojny: Ak Ukrajina nevydrží, pôjde do tuhého! Podľa správy, EÚ odobrala počas prvých 100 dní vojny 61 % z ruského vývozu fosílnych palív v hodnote asi 57 miliárd eur. Najväčšími dovozcami ruských energií boli v sledovanom období Čína (12,6 miliardy eur), Nemecko (12,1 miliardy) a Taliansko (7,8 miliardy). Príjmy Ruska z fosílnych palív pochádzajú v prvom rade z predaja surovej ropy (46 miliárd eur), po ktorej nasleduje plyn transportovaný cez plynovody, ropné produkty, skvapalnený zemný plyn (LNG) a uhlie. pokračovanie ‹ 1 2 ›