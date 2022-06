Kráľovná Alžbeta Harryho a Meghan na oslavy svojho jubilea pozvala, no má to háčik: Čo sa deje v rodine?

Britská kráľovná si počas týždňa osláv svojho platinového výročia vlády urobila čas na vnuka Harryho, ktorý pred dvoma rokmi oficiálne opustil britskú kráľovskú rodinu a začal žiť civilne v Kalifornii.

Alžbeta II. napriek tomu vnuka a jeho manželku pozvala do Londýna, aby sa zúčastnili osláv. A počas nabitého týždňa si na nich urobila čas, počas ktorého sa prvýkrát stretla s pravnučkou Lilibet. Na Harryho a jeho rodinu si však vyhradila iba pätnásť minút.

Kráľovnini poradcovia z Buckinghamského paláca Harrymu a Meghan oznámili, že ich schôdzka s Alžbetou II. bude veľmi formálna s vylúčením fotografov. Takže počas stretnutia nesmeli byť zhotovované žiadne snímky. Vo štvrtok 2. júna boli Harry a Meghan vpustení na audienciu u babičky iba na pätnásť minút. „Bola to rýchla akcia, dovnútra a von. Bolo to všetko dosť formálne,“ potvrdil zdroj z hradu Windsor denníka The Mail.

Denník The Sun v utorok informoval, že páru bolo zakázané priviesť na hrad Windsor fotografa, ktorý by zachytil okamih, keď sa kráľovná stretla so svojou menovkyňou Lilibet. Dvojica potom bola držaná na dĺžku paže od starších členov kráľovskej rodiny počas celého jubilea. Minulú nedeľu sa tak vrátili do Kalifornie ešte pred tým, ako oslavy skončili.