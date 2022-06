Gyimesimu sa nepáči, že Sulík všetkým nadáva: S Cigánikovou sa však zhodol na zásadnej veci!

Poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) sa nebojí, že bude minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odvolaný zo svojho postu. Ak by odvolanie ministra malo stáť na jednom hlase, koaličný poslanec György Gyimesi (OĽANO) zahlasuje za.

Obaja to uviedli v diskusnej relácii V politike na televízii TA3. SaS podľa Bittó Cigánikovej žiadnu vládu povaliť nechce, to, že strana prestala chodiť na koaličné rady, je varovný prst. Koaličné rady zvyčajne vedie minister financií Igor Matovič (OĽANO), čo Bittó Cigániková označila za nepríjemné. "Na vláde je diskusia konštruktívnejšia. Tam to vedie premiér," poznamenala.

Gyimesi skritizoval, že Sulík chodí na koaličné rady len sem-tam a vynadá tam všetkým. Je presvedčený, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) by na vláde hlasoval za zvýšenie platov učiteľov, no obáva sa vylúčenia zo SaS. "Postoj Sulíka ovplyvňuje aj ostatných poslancov a ministrov strany," podotkol.

Opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) povedal, že treba upokojiť polarizovanú spoločnosť. Riešením sú podľa neho predčasné voľby, o ktoré sa idú pokúšať referendom. Potrebné podpisy chce strana vyzbierať do konca júla, respektíve polovice augusta. Viacerí právnici Smeru podľa Kamenického nevidia v otázkach problém. V prípade, že by vláda na základe výsledkov referenda nepodala demisiu, Smer má na to pripravené protikroky, priblížil.