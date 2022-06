Šokujúci zvrat: Weiss sa vracia do Slovana! Nabúral plány šéfovi Slovenského futbalového zväzu?!

To tu ešte nebolo! V stredu vyhnal futbalový Slovan Bratislava trénera Vladimíra Weissa (57) do stavu nezamestnaných, aby ho v piatok tesne pred polnocou vrátil do práce na Tehelné pole. Fanúšikovia sú zmätení.

Niektorí to vnímajú ako bizarnú situáciu hodnú zápisu do Guinnessovej knihy rekordov, iní hovoria o cirkuse, aký možno vidieť a zažiť iba v našom futbalovom prostredí. Realitou je, že jeden z našich najúspešnejších trénerov povedie belasých aj v nasledujúcej sezóne. Zrejme tak definitívne padla možnosť, že by po Štefanovi Tarkovičovi prebral slovenskú reprezentáciu. Weiss de iure neopustil Slovan ani po stredajšom oznámení, že v klube končí. Zmluva s majstrom mu mala vypršať až posledný júnový deň. Dôvodom ukončenia spolupráce boli rozdielne názory v oblasti prestupovej politiky. Skúsený tréner a odborník sa počas svojho krátkeho pôsobenia často púšťal do verejnej kritiky hráčov i vedenia klubu. Šokujúci zvrat! Futbalistov Slovana naďalej povedie Vladimír Weiss st. Nenašli názorový prienik „Tréner Weiss viackrát vyslovil svoju nespokojnosť s aktuálnym kádrom. Ako klub však momentálne nie sme v situácii, keď by sme si mohli dovoliť opätovne a okamžite prebudovávať káder, čo si vyžaduje veľké finančné prostriedky. Naše predstavy sa v tomto bode jednoducho nezhodli. Medzi našimi možnosťami a predstavami trénera nenastával prienik. Aj preto nebolo reálne už skôr poskytnúť trénerovi ponuku na ďalšiu spoluprácu, resp. riešiť predĺženie zmluvy,“ uviedol v odôvodnení Weissovho konca generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší. Hneď po rozchode sa vyrojili špekulácie s ďalším pôsobením Weissa. Skloňoval sa záujem konkurenčnej Dunajskej Stredy, v hre sa po odvolaní Štefana Tarkoviča objavila aj možnosť návratu do reprezentácie po 10 rokoch. Obe bubliny expresne spľasli. Nebolo treba búchať do stola, ani zvyšovať hlas. V záujem kreditu najslávnejšieho slovenského futbalového klubu zasiahol jeho majiteľ Ivan Kmotrík starší. pokračovanie ‹ 1 2 3 ›