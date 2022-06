Holandská vláda predstavila plán na radikálne zníženie emisií: Farmári sa búria, zmeny považujú za devastačné

Holandská vláda s cieľom ochrany životného prostredia v piatok predstavila plán na radikálne zníženie emisií oxidu dusíka, ktorý rozhneval farmárov. TASR prevzala správu od agentúry AP.

Vláda nariadila zníženie emisií na mnohých miestach v blízkosti chránených prírodných oblastí o 70 percent a na niektorých miestach dokonca až o 95 percent. Podľa vlády ide o "nevyhnutnú zmenu". Poľnohospodári označujú tieto ciele za nerealistické a chystajú protesty.

Vládnuca koalícia vyčlenila vyše 24 miliárd eur na reformy, ktoré pravdepodobne prinútia mnohých farmárov výrazne obmedziť počty chovaných hospodárskych zvierat, alebo sa ich úplne zbaviť.

Poľnohospodárstvo je kľúčovým odvetvím holandskej ekonomiky s exportom za minulý rok predstavujúcim takmer 105 miliárd eur. Je to však za cenu vysokej produkcie znečisťujúcich plynov, a to aj napriek tomu, že poľnohospodári už podnikli kroky na zníženie emisií.

Premiér Mark Rutte pripustil, že plán tvrdo zasiahne mnohých farmárov. "Samozrejme, bude to mať obrovské dôsledky. Chápem to a je to jednoducho hrozné, najmä ak ide o podniky, kde sa živnosť v rámci rodiny odovzdáva z generácie na generáciu a chcú v tom hrdo pokračovať," vyhlásil Rutte.

Holandské provinčné vlády majú teraz rok na to, aby predstavili konkrétne plány, ktorými dosiahnu požadované zníženie.

Holandskú vládu k tomuto kroku prinútilo okrem iného nariadenie Európskeho súdneho dvora z roku 2018, ako aj nariadenie holandskej Štátnej rady z roku 2019. Opakované porušovanie emisných limitov v krajine viedlo k súdnym zákazom výstavby a budovania infraštruktúry, ktoré by mieru znečisťovania ešte zvýšili.