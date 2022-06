Scholz prisľúbil otvorenie dialógu o členstve v EÚ týchto krajín: Vyzval ich na vzájomné uznanie sa a prijatie sankcií voči Rusku

Nemecká vláda vníma pripojenie krajín západného Balkánu k Európskej únii ako prioritu, povedal podľa agentúry Reuters nemecký kancelár Olaf Scholz na návšteve v Kosove.

Prisľúbil, že pomôže oživiť pozastavenú debatu o členstve týchto štátov a že sa tiež zasadí o uvoľnenie vízovej povinnosti pre občanov Kosova cestujúcich do krajín EÚ. Scholz tiež vyzval Srbsko a Kosovo, aby sa vzájomne uznali pred vstupom do EÚ. Belehrad by sa podľa neho mal pridať k sankciám proti Rusku.

"Je dôležité dať signál dôvery a nádeje, že tento prístupový proces je Európskou úniou chcený a braný vážne a že má reálnu šancu, pokiaľ sa všetci budú snažiť," povedal podľa Reuters Scholz, ktorý vystúpil pred novinármi spoločne s kosovským premiérom Albinom Kurtim.

Neskôr pri návšteve v Belehrade nemecký kancelár vyzval Srbsko, aby sa pripojilo k sankciám proti Rusku. "Očakávame, že tieto sankcie dostanú podporu od všetkých (krajín), ktoré sú kandidátmi na členstvo v EÚ," uviedol Scholz. Srbský prezident Aleksandar Vučić uviedol, že túto požiadavku stavia Srbsko do ťažkej pozície, pretože krajina udržuje úzke vzťahy s Ruskom. "Pamätáme si sankcie (proti Srbsku) a domnievame sa, že sankcie nie sú účinné," povedal Vučić bez toho, aby dodal, či Srbsko nemeckej žiadosti vyhovie.

Scholz počas návštevy v Srbsku a Kosove hovoril aj o diplomatických vzťahoch medzi týmito dvoma krajinami. Podľa neho je nemysliteľné, aby obe krajiny vstúpili do EÚ pred tým, než sa navzájom diplomaticky uznajú. "Nikdy sme predtým od nikoho z Európy nepočuli požiadavku na vzájomné uznanie (pre vstup do EÚ)," povedal Vučić.

Vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu vyvstalo zblíženie Čiernej Hory, Srbska, Albánska, Severnej Macedónie, Kosova a Bosny a Hercegoviny s Európskou úniou ako pálčivá potreba, poznamenala agentúra Reuters. Krajina sa ale nachádza v rôznom štádiu rozhovorov. Najviac pokročili rokovania so Srbskom a Čiernou Horou, zatiaľ čo rozhovory s Kosovom a Bosnou sú úplne na začiatku.

Zrýchliť proces prijatia do Európskej únie sa od začiatku invázie pokúsili aj Ukrajina a Moldavsko. Vyvolali tak otázky, či by ich pripojenie malo byť urýchlené, alebo či by mali tieto dve krajiny čakať, až na ne príde rad po balkánskych štátoch. Členské krajiny vrátane Nemecka zastávajú názor, že prístupový proces Ukrajiny by nemal byť skrátený.

"Ukrajina je v srdciach všetkých, ktorí chcú mier a demokraciu, pretože sa v nej odohráva ničím nevyprovokovaná a neospravedlniteľná vojna. Ale domnievam sa, že (šancu na prijatie) musia mať ako Ukrajina, tak aj západobalkánske krajiny," povedal dnes pri stretnutí so Scholzom kosovský premiér Kurti.

Scholzova dvojdňová návšteva v juhovýchodnej Európe predchádza summitu predstaviteľov EÚ a západobalkánskych krajín naplánovaného na 23. a 24. júna. Dnes má Scholz okrem Kosova na programe návštevu Grécka a Srbska, v sobotu bude pokračovať do Severnej Macedónie a Bulharska.