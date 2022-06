Modelke kvôli nahote zablokovali Instagram: Šokuje vás, čo urobila, aby ho získala späť

OnlyFans modelka Kitty Lixo obletela internet po zverejnení tvrdenia, že sa vyspala so zamestnancami Facebooku, aby jej odblokovali profil na Instagrame.

Ľuďom, ktorí zdieľajú nahé fotografie či videá, Instagram často zablokuje profil. Kitty je presne jedným z týchto prípadov. Spôsob, ako sa s problémom vysporiadala, šokoval nejedného fanúšika. V podcaste No Jumper uviedla, že sa vyspala s pracovníkom Facebooku v snahe odblokovať svoj účet.

Kitty Lixo je modelka a tvorí obsahy pre dospelých. Na Instagrame mala pred štvrtým zablokovaním viac ako 150 000 followerov.

Svoju taktiku na získanie účtu späť zopakovala pri každom opätovnom vymazaní. “Nebolo to na báze niečo za niečo. Nešlo o výmenu služieb za sex,” ohradila sa v podcaste. Zároveň potvrdila, že to nebolo jej prvoradým cieľom. Zo spoločnosti sa jej už neozvali. “V podstate to nie je proti pravidlám. Myslím si, že to bolo spravodlivé, využila som situáciu,” dodala na záver.