Dovolenka sa zvrtla na hotový horor: Na podvodníkov na pláži si dávajte obrovský pozor!

Polícia zatkla 32-ročného muža, ktorý mal znásilniť ženu pri známom Sweet Lake na severe indického federálneho štátu Goa.

Britskú turistku znásilnili na dovolenke v Indii priamo pred očami jej partnera, uviedli miestne média. Podľa slov polície, žena ležala na pláži, keď ju zrazu napadol muž. Muž je obvinený zo znásilnenia so zámienkou masáže. Je súčasťou skupiny, ktorá poskytuje nelegálne masáže pri pláži Arambol.

Žena podala formálnu sťažnosť po porade so svojou rodinou a Britskou ambasádou v Indii. Polícia zakročila a muža zatkla do hodiny od podania sťažnosti. Obvinený predtým pracoval ako školský knihovník. Spolu s obeťou ho odviezli do nemocnice na lekársku prehliadku. Pred miestny súd sa má dostaviť budúci pondelok.