Herečka Zita Furková: Neverila som, že história 2. svetovej vojny sa môže opakovať

Stretli sme sa pár dní pred predstavením Jeden nemecký život. Herečka Zita Furková (82) priznáva, že hra sa stala realitou dneška.

Uvedomuje si hrôzu, ktorá na nás číha aj dnes. Keďže patrí k tým, ktorí zažili vojnu, verí, že diváci si uvedomia posolstvo, ktoré hra prináša. Legenda slovenského divadelníctva s povzdychom vraví, že nechce byť sentimentálna, ale dobre vraj už bolo. Napriek tomu žije rada a je šťastná!

Vo februári, v deň, keď sa začal rusko-ukrajinský konflikt, ste premiérovali hru Jeden nemecký život. Ako ste prežívali príbeh Brunhildy Pomselovej - sekretárky ministra propagandy Josepha Goebbelsa? Nachádzate v príbehu paralelu s dnešným svetom vysokej politiky?

Skúšobné obdobie sme mali prerušované pandémiou a 24. februára, v deň verejnej generálky, Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Hra Jeden nemecký život sa stala realitou dneška. Uvedomila som si tú hrôzu a neverila som, že história 2. svetovej vojny sa môže opakovať, že sa toho vôbec dožijem. Paralel z toho obdobia dnes máme veľa. Najmä neistoty v našej spoločnosti, spočívajúcej v hádkach politikov, čo ovplyvňuje našu psychiku.

Hlavná postava Brunhilda ako 102-ročná poskytla niekoľkohodinový rozhovor a ten sa stal podkladom pre dokumentárny film, ktorý prelomil jej 70-ročné mlčanie. To bolo inšpiráciou pre dramatika Christophera Hamptona pre napísanie hry. Čím vás ako herečku inšpirovala postava Brunhildy?

Presne tým istým ako dramatika pri napísaní tejto hry - fascinovaná som jej živosťou, humorom, ale najmä určitým tajomstvom zistenia, keď hovorí pravdu, že nevedela nič o dianí, politike, napriek tomu, že bola sekretárkou Goebbelsa, jedného z najväčších nacistov Tretej ríše. Je to jedna z mnohých žien tej doby, veľmi príbuznej tej dobe našej.

V čom vidíte dnešnú príbuznosť Brunhildy ako človeka?

Je to egoizmus, chamtivosť, peniaze, prospech, radosť z kariéry... Obnažujem v nej všetky pocity človeka. Brunhilda patrí k voličskej základni, k ľuďom nám veľmi podobným, čo slepo dôverujú politikom. Až ku koncu života si sype popol na hlavu a vraví: „Hlúpi ľudia idú za nesprávnymi vodcami a potom tí istí, ako aj ostatní musíme za to platiť. Ľudia sú ľahostajní...“ To je posolstvo aj pre našu dobu.

Hru ste skúšali počas pandémie. V čom sa líšila príprava predstavenia?

Pandémiu sme ani tak nevnímali, pretože sme skúšali v malom kolektíve. Režisérka Alenka Weisel Lelková má úžasný zmysel pre autenticitu, Andrejka Dömeová dramaturgicky výborne upravila text, prinášala informácie k téme. Šepkárka Daša Lapošová dôsledným sledovaním textu dáva istotu a moje mladé alter ego, pohybovo náročné, výborne stvárňuje mladá poslucháčka herectva Miška Trokanová. Boli to skúšky, ktoré vo mne zanechali dobrý pocit a radosť z tvorby. Hru môžu diváci vidieť najbližšie 2. júla v divadle Astorka v Štúdiu 2 na Mickiewiczovej ulici 2.