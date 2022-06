Cítil nekontrolovateľné nutkanie: Muž má na svedomí šialený počet znásilnení, považovali ho za milého suseda

Vo Francúzsku sa v piatok začal súdny proces s mužom, ktorý je obžalovaný z 56 prípadov znásilnenia a sexuálneho násilia. Dino Scala (61) sa k svojej trestnej činnosti, ktorú páchal viac než dve desaťročia, priznal, informovala agentúra AFP.

Bývalého správcu priemyselného komplexu zadržali v roku 2018 na severe Francúzska. Priznal sa k 40 prípadom znásilnenia a sexuálnych útokov, ku ktorým ho podľa jeho vlastných slov viedlo "nekontrolovateľné nutkanie". V prípade usvedčenia mu hrozí až 20 rokov väzenia.

Scalova najmladšia obeť mala 13 rokov, najstaršia 48 rokov. Vo väčšine prípadov použil rovnaký modus operandi – obete napádal v skorých ranných hodinách v prázdnych uliciach, začal ich škrtiť a odtiahol ich do blízkeho krovia.

Prvý prípad znásilnenia, ktorý polícia prepojila so Scalom, sa odohral v roku 1996. Útoky sa s prestávkami opakovali až do roku 2018, keď po útoku v Belgicku monitorovacia kamera zachytila podozrivé vozidlo, pričom Scalu zadržali o niekoľko týždňov neskôr. Jeho DNA sa zhodovala so vzorkami DNA nájdenými na miestach činov.

Dino Scala pracoval ako správca priemyselného komplexu a bol aj šéfom miestneho futbalového klubu v severofrancúzskej obci Pont-sur-Sambre, kde býval. Spoluobčania ho opisovali ako obľúbeného a spoločenského muža.

Pred súdom bude čeliť žalobe za 17 prípadov znásilnenia, 12 pokusov o znásilnenie a 27 sexuálnych útokov. Vyšetrovatelia identifikovali 56 Scalových betí, no domnievajú sa, že v skutočnosti ich mohlo byť aj viac.