Prudký obrat! WHO mení prístup ku kontroverznej teórii o úniku koronavírusu z laboratória: Toto odporúča

Viac ako dva roky po tom, ako v Číne prvý raz zaznamenali nový koronavírus, a po viac ako 6,3 milióna úmrtiach na celom svete, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča hlbšie preskúmanie teórie o možnom úniku vírusu z laboratória.

Tento postoj podľa agentúry AP predstavuje prudký obrat od prvotného hodnotenia pôvodu pandémie zo strany WHO a prichádza po tom, ako mnohí kritici organizáciu obvinili, že túto teóriu príliš rýchlo odmietla alebo podceňovala.

WHO vlani konštatovala, že je „extrémne nepravdepodobné“, že by sa COVID-19 medzi ľudí v meste Wu-chan rozšíril z laboratória. Mnohí vedci pritom predpokladajú, že koronavírus na ľudí preskočil z netopierov, prípadne cez iné zviera.

V správe zverejnenej vo štvrtok však panel expertov WHO konštatuje, že „kľúčové časti dát“, ktoré by vysvetlili, ako sa pandémia začala, stále chýbajú. Vedci podľa vlastných slov „zostanú otvorení akýmkoľvek a všetkým vedeckým dôkazom, ktoré by v budúcnosti boli k dispozícii a umožnili by komplexné preskúmanie všetkých rozumných hypotéz“.

Identifikácia zdroja ochorenia u zvierat zvyčajne trvá roky. Napríklad určenie druhu netopierov, ktorý je prenášačom SARS, vedcom trvalo viac ako desaťročie.

Skupina expertov tiež poznamenala, že keďže nehody v laboratóriách v minulosti spôsobili epidémie, silne politizovanú teóriu nemožno vylúčiť.