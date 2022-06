Írsky premiér si nevie vynachváliť Šefčoviča: Slovenský eurokomisár si zaslúži si Nobelovu cenu!

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu vyjadrili solidaritu s Írskom v súvislosti s rokovaniami medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o pobrexitových vzťahoch. Do pléna EP v Štrasburgu zavítal írsky premiér Micheál Martin.

Martin s odkazom na pobrexitové rokovania uviedol, že slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý tieto rokovania vedie v mene EÚ, si zaslúži Nobelovu cenu za trpezlivosť. Informuje o tom spravodajca TASR.

Predsedníčka EP Roberta Metsolová ešte predtým, ako dala slovo írskemu premiérovi, zdôraznila, že opätovné prerokovanie protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite, "neprichádza do úvahy". "Europarlament pri viacerých príležitostiach zopakoval svoju neochvejnú podporu tomuto protokolu. Sme aj naďalej plne odhodlaní zachovať mier na írskom ostrove," odkázala Metsolová.

Martin počas svojho prejavu zameraného na budúcnosť Európy ocenil "absolútne jasnú" podporu, ktorú EP prejavil Veľkopiatkovej dohode, ktorá ukončila dlhoročné násilie v Severnom Írsku. Protokol o Írsku a Severnom Írsku je nastavený tak, aby chránil mierovú dohodu vyrokovanú pod taktovkou EÚ.

"Jednostranné kroky na zrušenie dohody by boli hlboko škodlivé," povedal Martin s odkazom na prebiehajúce diskusie medzi EÚ a britskou vládou o Severnom Írsku. A dodal, že by to znamenalo "historické dno" signalizujúce ignorovanie základných princípov zákonov, ktoré sú základom medzinárodných vzťahov, a nebolo by to na prospech absolútne nikoho.