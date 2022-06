Američanka cvičila ženy pre Islamský štát: Desivé priznanie o tom, ako ich učila používať samovražedné vesty

Američanka Allison Flukeová-Ekrenová sa priznala k tomu, že v Sýrii cvičila jednotku teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá pozostávala výlučne zo žien. Takisto priznala vinu z plánovania útokov na ciele na území Spojených štátov vrátane univerzity či obchodného domu. TASR správu prevzala zo stanice BBC.

Obyvateľka Kansasu Flukeová-Ekrenová (42) sa priznala k podpore IS a k tomu, že v sýrskom meste Rakka viedla výcvik vyše 100 žien a dievčat zameraný na páchanie násilných činov. Jej hlavnou úlohou bolo údajne učiť ženy používať zbrane - od útočných pušiek AK-47 a granátov až po samovražedné vesty.

Za vznesené obvinenia hrozí žene až 20 rokov väzenia - verdikt má byť vynesený 25. októbra.

K tomu, že viedla výcvik džihádistiek IS, sa priznala v utorok počas pojednávania, ktoré prebehlo pred súdom v štáte Virgínia. Poprela však, že by do radov IS verbovala aj deti, respektíve že by výcvik absolvovali aj nedospelé dievčatá, uviedla stanica CNN.

Táto bývalá učiteľka vycestovala z USA v roku 2011 a pred príchodom do Sýrie sa podieľala na aktivitách teroristickej skupiny v Líbyi. V minulosti žila aj v Egypte a Turecku.