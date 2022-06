Japonsko sa konečne odhodlalo: Po dvoch rokoch sa otvorí turistom, určilo si však podmienky

Zahraniční turisti na návšteve Japonska budú musieť nosiť rúška, mať osobné zdravotné poistenie a byť pod dohľadom turistického sprievodcu.

V utorok to vyhlásila japonská vláda, ktorá krajinu po dvoch rokoch obmedzení proti nákaze koronavírusom plánuje postupne otvoriť svetu. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.

V prvej fáze znovuotvárania, od 10. júna, budú môcť prísť do Japonska iba návštevníci turistických zájazdov, uviedla Japonská agentúra pre cestovný ruch (JTA). Dodala, že sprievodcovia cestovných kancelárií sprevádzajúci návštevníkov budú musieť zaistiť, aby nosili rúška.

"Turistickí sprievodcovia by mali účastníkom často a v každej fáze zájazdu pripomínať potrebné preventívne opatrenia proti nákaze, vrátane nosenia a snímania rúšok," vysvetlila JTA vo svojich inštrukciách. "Nosenie rúšok by malo pokračovať dokonca aj vonku v situáciách, kde sa ľudia dostávajú do tesnej blízkosti," doplnila agentúra.

Japonsko zaviedlo počas pandémie koronavírusu niektoré z najprísnejších pohraničných kontrol na svete – zakázalo aj vstup takmer všetkým ľuďom, ktorí nemajú v krajine trvalý pobyt.

Väčšina zvyšku sveta sa už otvára a končí s lockdownami a aj Japonsko uvoľňuje svoje pravidlá. Premiér Fumio Kišida prisľúbil, že opatrenia na hraniciach zosúladí s ostatnými bohatými štátmi.