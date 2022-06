Mať doma opatrovateľku či upratovačku je u nás už úplne bežné.

Potrebujete si odbehnúť na úrad, na nákup či ku kaderníčke a nemáte u koho nechať svoje dieťa? Nájsť spoľahlivú pestúnku nikdy nebolo jednoduchšie ako teraz.

Ženy toho majú veľa. Na Slovensku až 90 % starostlivosti o rodinu a domácnosť pripadá na maminky. O šikovnosti a pracovitosti mamičiek preto nepochybuje asi nikto. Ženy zvládajú robiť veľa povinností naraz – variť, upratovať, pripravovať pre deti program, učiť sa s nimi a milión ďalších vecí. Mamy si jednoducho poradia v každej situácii, dokážu sa neustále učiť nové veci a v plnom nasadení riešia nekončiaci sa kolobeh úloh, ktoré sa im pripletú do cesty. Občas sa však stane, že je na ne toho už priveľa.

Obrovská pomoc

Každá mamička občas potrebuje odbehnúť a vybaviť si rôzne záležitosti na úradoch či v práci. Alebo jednoducho iba potrebuje čas sama pre seba a venovať sa svojim koníčkom. Nie všetky povinnosti sa však dajú zladiť s režimom ich ratolestí. Podať mamičkám s malými deťmi pomocnú ruku a ukázať im, že ich niekto môže jednoducho odbremeniť, ponúka najmodernejšia platforma na Slovensku, ktorá sa teší mimoriadnej obľube.

Na stránke Hlídačky.sk nájde každá rodina veľmi rýchlo a jednoducho skúsenú a šikovnú pani na opatrovanie detí od bábätiek až po školákov, cez deň aj v noci, tiež niekoho na stráženie a nakŕmenie domácich miláčikov alebo pomocníčku na upratovanie pre dlhodobú, ale aj jednorazovú výpomoc. Služby môže akákoľvek rodina využiť všetky naraz alebo aj jednotlivo. Hlídačky sú už v každom väčšom meste a ich služby dnes bežne využíva viac ako 52 200 spokojných užívateľov.

Mnoho možností overenia

Medzi najdôležitejšie veci, o ktoré sa rodičia zaujímajú ešte pred samotným zverením svojich detí cudzej osobe, patrí to, či pani, ktorá príde k nim domov, je spoľahlivá, skúsená, zodpovedná a či teda môžu s pokojným svedomím odísť preč za povinnosťami.

Hlídačky.sk majú vlastné „Overovacie centrá“ v Bratislave, Prahe a Brne, pričom každá záujemkyňa o prácu môže splniť niekoľko stupňov overenia. Skontroluje sa cez doklady, video overenie alebo aj osobne v centre v Bratislave. Samozrejme, rozhodujú aj hodnotenia ostatných rodičov. Vďaka tomu všetkému si môžete vybrať opatrovateľku podľa spoľahlivého overenia a vašich preferencií.

Vyplnený profil

Vaše požiadavky budú naplnené. Je len na vás, či hľadáte skôr opatrovateľku, ktorá by mala dlhoročné skúsenosti s najmenšími deťmi, zdravotnícke skúsenosti, alebo či by vašim deťom aj niečo navarila. Každá zaregistrovaná žena musí na stránke hlídačky.sk vyplniť svoj profil, z ktorého sa dozviete všetky potrebné informácie od vzdelania, praxe, prechádzajúcich skúseností, ale napríklad aj to, či je ochotná vyzdvihnúť deti zo školy či krúžkov. V neposlednom rade aj tam vždy uvedená aj cena, takže hneď viete, koľko vás stráženie bude stáť.

Postenie rezervácie

Každé opatrovanie detí rezervované na Hlídačky.sk je poistené pre prípad, že by náhodou prišlo k úrazu dieťatka. Poistenie je vytvorené tak, aby rýchlo a efektívne pokrylo bežné detské nehody. Rovnako je poistené aj každé upratovanie domácnosti, napríklad pre prípad rozbitia televízie, zhodenia vázy či poškodenie koberca.

Ďalšou výhodou je aj to, že všetko ohľadom rezervácie môžete vybaviť rýchlo a jednoducho pomocou modernej appky dostupnej pre iPhone a Android, zaplatíte online a viac nemusíte komunikovať so žiadnou agentúrou a strácať svoj čas, pretože si všetky potrebné detaily dohodnete priamo s opatrovateľkou.

Najskôr na skúšku

Mamičky sa určite nemusia báť vyskúšať všetky ponúkané služby. Rodina, ktorá má záujem o pomocníčku do domácnosti, môže napríklad začať aj tak, že si ju najskôr vyskúša. Na začiatok možno stačí aj to, ak jej zveríte postráženie svojho psíka, alebo si ju najmete sa upratanie bytu. Pred strážením svojich pokladov si ju rezervujte len na prechádzku s deťmi. Navyše, aj dieťatko sa musí s cudzou tetou zoznámiť a „oťukať sa“ spolu. V závere určite nebudete ľutovať, že ste sa na to dali.

Viac času

Výhodou opatrovateľky či pomocníčky do domácnosti, ktorú budete využívať hoci iba na pár hodín cez týždeň, je to, že vďaka jej šikovným rukám získa vaša rodina zrazu oveľa viac času pre seba aj trávenie spoločných chvíľ a mamička si aspoň čiastočne vydýchne.

Až 50 % zľava

Portál Hlídačky.sk navyše pre záujemcov o všetky služby pripravil skvelú akciu, s ktorou ušetríte peniažky do rodinného rozpočtu. Do 7. júla môžete využiť 50 % zľavu s kódom CAS, ktorý stačí zadať pod cenník členstva a suma sa vám automaticky upraví.