ZMOS a Únia miest Slovenska víta rozhodnutie prezidentky: Čaká nás ešte veľa práce

Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej vetovať protiinflačný balík vníma Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ako výsledok toho, čo v praxi znamená zodpovedný sociálny dialóg.

Uviedol to ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák. Zároveň upozornil, že ak by parlament schválil zákon s pripomienkami prezidentky a od júla by začal platiť daňový bonus, samosprávam to spôsobí určité finančné výpadky v príjmovej časti rozpočtu.

Kaliňák pripomenul, že spolu s partnermi v tripartite a ďalšími samosprávnymi združeniami sa zhodli na rizikách protiinflačného balíka a spoločne, aj v rozhovore s hlavou štátu, poukazovali na negatívne dosahy, ktoré môže legislatíva spôsobiť v rozpočtoch samospráv, rovnako žiadali participáciu na tvorbe podobného zákona. "Tento postoj sme požadovali preto, lebo samosprávy zabezpečujú dostupnosť služieb a obslužnosť územia, čo by bolo pri novej legislatíve výrazne problematické. Ale aj preto, lebo sociálny dialóg bol nahradený nedôstojnou oznamovacou vetou," poznamenal Kaliňák.

Prezidentkino rozhodnutie a argumentáciu preto vníma ako signál návratu k dodržiavaniu legislatívnych pravidiel a definovaniu toho, čo si môže dovoliť vláda voči samospráve. "Sme radi, že legislatívny proces spoločne dostávame do mantinelov predvídateľnosti. Musíme ale konštatovať, že nás čaká ešte mimoriadne veľa práce na ochranu princípov samosprávy," dodal.

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach, týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Svoje rozhodnutie oznámila počas utorkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR.