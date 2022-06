Na Nivy mieri LEGO® MASTERS aj unikátna interaktívna výstava!

Zábavné a hravé, kreatívne aj interaktívne, praktické i udržateľné. Také budú Nivy počas júna. Vezmite deti a príďte sa presvedčiť na vlastné oči, čakajú na vás tieto skvelé akcie.

Milovníci lega, hracia zóna na Nivách bude mega

Kedy: 18. – 23. jún 2022

Kde: prízemie Nivy centra, oproti McDonaldˈs

Otvoriť galériu Zdroj: The Lego Group, Nivy centrum

LEGO® hracia zóna na Nivách štartuje už v sobotu 18. júna. Počas otváracieho víkendu sa môžete tešiť na zaujímavý program, chýbať nebudú súťaže o LEGO® stavebnice či účastníci novej televíznej show LEGO® MASTERS.

Herná zóna na Nivách bude pre deti otvorená do štvrtka 23. júna. Na dievčatá sa tešia postavičky kamarátok z mestečka Heartlake z LEGO® Friends, na chlapcov čakajú štartovacie sety LEGO® Super Mário. Tí najmenší sa zaručene zabavia v bazéniku s LEGO® Duplo, náročnejší s LEGO® Boost robotmi, ktorých budú môcť ovládať pomocou aplikácie v tablete. Chýbať nebude ani obľúbené LEGO® City či mozaiky a náramky zo série LEGO® Dotˈs. Nechajte deti rozvíjať svoju fantáziu v našej hracej zóne, bavte sa a urobte si pár fotiek na pamiatku pri fotostene. Každého drobca za návštevu zóny odmeníme malým darčekom.

Nezabudnuteľná výstava Poznávaj sa! mieri na Nivy

Kedy: 17. jún – 3. júl 2022

Kde: 1. poschodie Nivy centra, pri Zen Diamonds

Vôbec po prvýkrát zavíta do hlavného mesta jedinečná interaktívna výstava Poznávaj sa! Otestujte svoje zmysly, zmerajte si schopnosti a sily s priateľmi, kolegami, spolužiakmi, rodinou.

Zistite, ako by ste vyzerali o 30 rokov. Aké to je byť vtákom a vedieť lietať. Preneste sa do sveta virtuálnej reality a preskúmajte ľudské telo, akoby ste ním putovali, a to všetko s úžasnými zvukovými efektami, ako je tlkot srdca či dych.

Čaká na vás 17 interaktívnych exponátov:

1. Termokamera

2. Orgány v ľudskom tele

3. Starnutie a mladnutie

4. Optické klamy

5. Výška výskoku

6. Sila myšlienky

7. Hrazda

8. Zvuková frekvencia

9. Páka

10. Prienik tvárou – zrkadlový klam

11. Poznaj čuchom

12. Poznaj hmatom

13. Poznaj sluchom

14. Hra s pamäťou

15. Virtuálna realita – ľudské telo

16. Simulátor letu vtáka

17. Prepínačová kocka

SAShE – Dizajn, ktorý hovorí rečou detí!

Kedy: 17. – 19. jún 2022

Kde: 2. poschodie Nivy centra, Tržnica Nivy

Ak hľadáte výbavu pre svojich drobcov, ste na správnej adrese. Detské SAShE x Tržnica Nivy prináša bohatý výber oblečenia, hračiek, edukatívnych pomôcok, kozmetiky, kníh a ďalších zaujímavých a užitočných vecičiek od lokálnych dizajnérov, handmade tvorcov a remeselných autorov. Zavinovačky, vankúšiky a mantinely do postieľky od Bublinkovo, drevené odrážadlá od Hopalina, etické, pohodlné a rastúce oblečenie od Lapaj design, sponkovníky a pyžamkožrúti od Pigino či voskové obrúsky od Včelobal sú len malou ukážkou toho, čo nájdete od piatku do nedele na Nivách.

Deti sa môžu počas víkendu tešiť na tvorivé dielničky, maľovanie na tvár či fotoateliér. O zábavu sa postará detská kapela Pánko a Divadlo pod hríbikom s predstavením Janko a Marienka.

Šantenie aj objavovanie na zelenej streche

Nemajú vaši drobci stále dosť? Vezmite ich na zelenú strechu vyšantiť na ihrisko s motívom slnečnej sústavy. Náhradné oblečenie sa bude hodiť, vodným tryskám určite neodolajú. Môžete spolu pozorovať kamarátov v hmyzom domčeku alebo sa prejsť po pocitovom chodníku naboso so zaviazanými očami. Na zelenej streche nájdete aj bežecký okruh dlhý 550 metrov, dve workoutové ihriská, grilovaciu zónu, komunitnú záhradu a množstvo príjemných zákutí na oddych. Zelená strecha je pre verejnosť otvorená každý deň v čase od 6:00 do 23:00 hod.

Tešíme sa na vás.

Sledujte nás na nivy.com.