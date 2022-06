Putina by mohli zabiť jeho vlastní generáli: Expert má jasnú víziu, pre Ukrajinu to môže byť ešte horšie

Vladimir Putin by mohol byť tajne zabitý počas prevratu zúrivými ruskými generálmi, pričom smrť by sa zakamuflovala ako „infarkt“.

Proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi by sa mohli postaviť jeho vlastní generáli, myslí si popredný bezpečnostný expert Robert Thornton. Thornton, profesor konfliktných a bezpečnostných štúdií na King's College v Londýne, pre The Sun povedal, že ruskí vojenskí generáli strácajú trpezlivosť so svojím vodcom a chcú, aby odišiel.

"FSB (Ruská bezpečnostná služba) si myslí, že Putina treba odstrániť, pretože Ukrajinu podcenil," povedal. Thornton uviedol, že ruská vojenská spravodajská jednotka, GRU, by mohla mať najlepšiu pozíciu na odstránenie Putina a mohla by sa čoskoro rozhýbať, ak uvidí, že vojaci na východe Ukrajiny prichádzajú o pozície. "Ak chcete vykonať palácový prevrat, chcete to udržať v tajnosti," doplnil.

Expert sa vyjadril, že malá skupina vyšších bezpečnostných dôstojníkov by sa mohla obrátiť na Putina s ultimátom, aby opustil úrad alebo bude zabitý. "Ľuďom potom v televízii oznámia, že Putin na tom zdravotne nebol dobre, a nastúpi nový vodca," vysvetlil profesor.

Expert na Rusko povedal, že pre Rusov by to ani nebolo také nezvyčajné, pretože čosi podobné sa stalo s Leonidom Brežnevom, bývalým sovietskym vodcom, a ďalšími komunistickými figúrkami v 70. rokoch.