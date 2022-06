Sú Slováci masochisti? Gyimesi sa neudržal: Takto naložil Sulíkovi v statuse

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podviedol premiéra, podviedol Slovnaft a v konečnom dôsledku poškodil všetkých občanov Slovenskej republiky, uviedol na sociálnej sieti poslanec György Gyimesi (OĽaNO).

„A nič na tom nezmenili ani víkendové diskusie, v ktorých nezaznel ani jeden jediný argument vyvracajúci moje tvrdenia, že týmto postojom spôsobil škodu zhruba 2,3 miliardy eur, ktorú pocítia občania na čerpacích staniciach v podobe ceny pohonných hmôt alebo v podobe ich nedostatku,“ dodal.

„Keď som sa vyjadril, že Richard Sulík je lenivým ministrom, myslel som na to, že jeho zhruba 15 až 20 návštev Dubaja počas jeho ministrovania priniesli Slovensku efekt v podobe návštevy Geissenovcov. Ak by aspoň toľko času venoval ropnému embargu, dnes by sme veselo aspoň tri roky tankovali za ,naše’ ceny alebo mali dostatok zdrojov na kompenzáciu nárastu cien,“ napísal Gyimesi.

Podľa neho Sulík situáciu podcenil, preto budeme všetci „len slintať pri pohľade na maďarské ceny“ pohonných hmôt a „tešiť“ sa z toho, že sme v Únii pápežskejší ako pápež. „Rozumej masochisti, ktorí predajú záujem vlastných občanov za potľapkanie po pleci na summite EÚ,“ uviedol poslanec OĽaNO.