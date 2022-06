Umierajúcemu otcovi splnila posledný sen: Príbeh, ktorý vám vženie slzy do očí

Emma King a jej dlhoročný partner Aaron Hams museli svadbu posunúť na skorší dátum, aby tento moment mohli osláviť spolu s Emminým umierajúcim otcom.

Keď sa stav otca Petra zhoršil, bolo jasné, že treba konať rýchlo. “Vedela som, že tam chcem mať svojho ocka, takže sme sa zobrali skôr. Doktori mi v piatok povedali, že mu nezostáva veľa času,” povedala 38-ročná rodáčka z Ramsgate v anglickom Kente.

Ako píše bulvárny denník Metro, Kaplán ich zosobášil vedľa nemocničného lôžka 69-ročného muža. Peter videl svadbu svojej dcéry v piatok 20. mája obklopený rodinnými príslušníkmi. Žiaľ, krátko na to zomrel. “Bolo to nádherné a ocko bol veľmi hrdý. Bol taký šťastný, že sa na nás nemohol prestať pozerať. Urobili sme to preňho a som vďačná, že sa nám to podarilo uskutočniť,” povedala Emma.

Bývalého vojaka Petra zobrali do nemocnice v apríli po náhlej porážke. Doktori zistili, že má krvné zrazeniny v pľúcach a aktívne krvácanie do mozgu. Nakoniec mu diagnostikovali rakovinu hrubého čreva, ktorú nebolo možné operovať.

“V piatok začal mať silné bolesti, vedeli sme, čo musíme urobiť. Nemocničný personál bol úžasný a milý. Pripravili kvety, stôl s nealkoholickým proseccom a koláčmi a tiež sa postarali o výzdobu. Bolo to perfektné, nemohla som uveriť, že sa to podarilo,” dodala na záver.

Hostia ceremónie boli Emmina mama Jennifer, Aaronovi rodičia Keith a Pauline, Aaronova sestra Medina a deti nového manželského páru Paisley a Bobby.