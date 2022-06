Zubár odhalil krutú realitu: Toto sa stane s vašimi zubami, ak vajpujete alebo fajčíte! Bude vám zle

Zubár prezradil, ako zistí, že človek vajpuje. Pozor, video nie je pre citlivé povahy.

Doktor Zahiri, ktorý na TikToku vystupuje pod menom @dentistexplains, zverejnil klip, v ktorom odhalil, aké veci môžu zubári vidieť v ústach vajperov. “Vajpovanie spôsobuje sucho v ústach, čo vedie k nepríjemnému zápachu z úst. Vajperi majú veľa zubných kazov a často aj ochorenia ďasien, ktoré môžu mať závažné následky,” povedal zubár ukazujúc na vypadávajúci zub. “Žiaľ, toto je výsledok fajčenia,” dodal.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite TU.

Video znepokojilo niekoľkých užívateľov TikToku. “Čo keď som to robil párkrát, ale prestal som, bude to mať nejaké následky?” spýtal sa vystrašený užívateľ. Doktor Zahiri potvrdil, že by to nemalo mať dlhodobé následky. “Nemám žiadne kazy, moje ďasná a zuby sú v poriadku, iba sú trošku žlté,” napísal ďalší užívateľ v komentári.