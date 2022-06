NAKA preveruje trestné oznámenie pre nákup ruskej ropy: Ministri reagujú, Pellegrini hovorí o absurdnosti

Ministri nemajú informácie o preverovaní trestného oznámenia v súvislosti s nákupom ruskej ropy a plynu štátom a slovenskými firmami.

Podľa oznámenia sa tým má financovať vojna proti Ukrajine, v rámci ktorej sú páchané vojnové trestné činy i terorizmus. Po stredajšom rokovaní kabinetu sa oslovení členovia vlády odvolávali len na medializované správy.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) i minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nepoznajú detailné informácie k prípadu, chcú sa však zaujímať o to, čo je presne obsahom trestného oznámenia. Podobne sa vyjadril aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). "Viem zatiaľ len to, čo vy, čo sa objavilo v médiách," priznal. "Budem sa na to samozrejme pýtať prezidenta Policajného zboru, ale zdôrazňujem, že je to vec, ktorú nezávisle vedie vyšetrovateľ," vyhlásil Mikulec.

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini si myslí, že zo strany vlády a orgánov činných v trestnom konaní to už zaváňa snahou zastrašovať veľké podniky a kritikov. Hovorí o absurdnom vyšetrovaní, ktoré mala NAKA podľa neho uzavrieť alebo zahodiť do koša. "Bol som zhrozený, že firmám alebo Klubu 500 prichádza takéto dožiadanie," uviedol s tým, že toto sa v normálnej civilizovanej krajine nedeje.