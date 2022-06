Matovič nešetril ďalšieho ministra: Ostré odkazy cez médiá! Toto všetko mu vytkol

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) mal prísť o dofinancovaní Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorá hrozí rušením tretiny vlakov, rokovať na Ministerstvo financií SR. Namiesto toho však robí "poza bučky" ťahy. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) to uviedol po rokovaní vlády.

Minister dopravy podľa Matoviča niekedy hrá "zbabelé hry", ale na rokovanie na MF nepríde. "Od Andreja Doležala by som v prvom rade očakával rokovania a nie takéto nejaké 'poza bučky' ťahy cez železničné spoločnosti," vyhlásil minister financií.

Zdôraznil, že Doležal je priamo zodpovedný za hospodárenie ZSSK. "Nemôže to byť o tom, že teraz si tu bude neschopný minister cez svoje nejaké podriadené organizácie vytvárať tlak na ministerstvo financií. To je jeho maslo," adresoval Doležalovi.

Matovič apeloval na šéfa rezortu dopravy, prečo nepríde s konštruktívnym návrhom, kde zobrať peniaze a ako by chcel ušetriť. "Môžeme to všetko zvaľovať na ministerstvo financií, ale zatiaľ z mojej skúsenosti vám môžem povedať, že čím menej schopný minister, tým viac sa vyhovára na ministerstvo financií," skonštatoval Matovič.

ZSSK má realizovať dopravné výkony za 354 miliónov eur, dostala však na to len 330 miliónov eur. MF im odporučilo, aby na to hľadali úspory. Šéf ZSSK Roman Koreň v utorok (31. 5.) uviedol, že momentálne neexistuje iná alternatíva ako rušenie tretiny vlakov. Spoločnosť podľa neho už viaceré úsporné opatrenia realizovala. Ďalším úsporám sa nebráni, mnohé z nich si však vyžadujú čas. Minister dopravy verí, že k rušeniu vlakov nedôjde, boli by to totiž "nezvratné zmeny".