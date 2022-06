Matovič bol nečakane úprimný: Takto okomentoval pomery v koalícii a rozhovory s Kotlebovcami

Protiinflačný balíček na pomoc rodinám za vyše miliardy eur je vykrytý. Tvrdí to minister financií a líder OĽANO Igor Matovič. Slová ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) o tom, že by mohol zvážiť odchod, komentovať nechcel.

Matovič tvrdí, že požiadavky kotlebovcov do rodinného balíčka nepresadzoval, no mali podobné návrhy, aké on plánoval.

Matovič vyhlásil, že nebude reagovať na komentáre od človeka, "pre ktorého rodina nemá žiadnu hodnotu". Deklaruje, že má finančné krytie na balíček pre rodiny. "Čo sa týka výdavkov na daňový bonus, to je približne 550 miliónov eur, ten nepotrebujete finančne kryť, lebo to je zníženie daní, ktoré SaS ľuďom sľubovala," priblížil Matovič po rokovaní vlády. Prídavky na dieťa podľa neho vykrývajú z lepšieho výberu daní, "lebo sa podvodníci boja kradnúť".

Na služby deťom majú podľa Matoviča vykrytých 200 miliónov eur z tzv. dynamických efektov. "Keď dáte rodinám 1,3 miliardy eur, tie rodiny to vrátia späť do ekonomiky a z toho sa následne približne 15 percent dostane do štátneho rozpočtu," povedal. Spomenul, že zaplatiť sa to dá aj z valorizácie a "pár drobných" vykryjú bez problémov z rezervy, ktorú majú vyčlenenú na systémové zmeny.

Líder OĽANO si myslí, že je povinnosťou ministra financií zodpovedať komukoľvek otázky, preto sa o balíčku rozprával aj s poslancom ĽSNS Martinom Beluským, ktorý sa podľa Matoviča pýtal na rodinné prídavky a posielanie detí do školy. Minister mu podľa svojich slov odpovedal, že sa to už legislatívne rieši, a nakoniec sa to v pléne presadilo.