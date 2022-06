Ukrajine pošleme vojenský materiál za 21 miliónov, Naď robí tajnosti: Nebudem dávať Putinovi zoznam

Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote 21.657. 748,52 eura. Vyplýva to z materiálov, ktoré vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní.

"V kontexte pretrvávajúcej masívnej nevyprovokovanej vojenskej invázie Ruskej federácie voči Ukrajine sa navrhuje, aby vláda Slovenskej republiky schválila darovanie vojenského materiálu Ukrajine," píše sa v predložených materiáloch.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády nechcel špecifikovať, čo tvorí túto dodávku. "Dohodli sme sa na takomto postupe rámci NATO, že nebudem dávať Putinovi zoznam vecí, ktoré idú na Ukrajinu, ale je to presne to, čo Ukrajina potrebuje," zdôraznil. Zároveň upozornil, že dodávku tvorí materiál, ktorý je zo skladov slovenskej armády. "Žiadnu novú techniku sme v tomto prípade nekupovali," povedal. Naznačil, že aspoň časť tejto pomoci by mala byť refundovaná prostredníctvom EÚ.

Naď takisto potvrdil, že na štátnej úrovni rokuje SR a Ukrajina o zmluve na odkúpení húfnic Zuzana 2. "Hovorí sa o počte a cene," uviedol minister. Dodal, že pôvodne to boli húfnice pre slovenskú armádu, prednostne budú určené Ukrajine. Naznačil, že by malo ísť minimálne o jednu batériu, teda osem húfnic. "Možno toho bude viacej, uvidíme, ako sa dohodne kontrakt," povedal.