Najnovšia dodávka amerických zbraní pre Ukrajinu: Odtiaľ potiaľ, USA si dávajú pozor na jednu vec

Americký prezident Joe Biden oznámil, že Spojené štáty dodajú Ukrajine ďalšie moderné raketové systémy a muníciu, aby v obrane pred ruskou inváziou dokázala "presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na bojisku".

Šéf Bieleho domu to napísal v utorkovom komentári pre noviny The New York Times.

"Rýchlo sme pristúpili k tomu, aby sme Ukrajine poslali značné množstvo zbraní a munície, aby mohla bojovať na bojisku a byť v čo najsilnejšej pozícii pri rokovacom stole," uviedol Biden v príspevku. Poznamenal tiež, že cieľom USA je "demokratická, nezávislá, suverénna a prosperujúca Ukrajina", ktorá sa dokáže brániť proti ďalšej agresii, cituje ho stanice CNN.

Biden zdôraznil, že Washington nechce vojnu medzi NATO a Ruskom. "Pokiaľ nebudú napadnuté Spojené štáty alebo naši spojenci, nebudeme sa priamo angažovať v tomto konflikte - či už vyslaním amerických jednotiek do bojov na Ukrajinu alebo útokmi na ruské sily," povedal. Dodal, že USA Ukrajinu nepodporujú v tom, aby útočila mimo svojho územia.

Agentúra AP už predtým avizovala, že Bidenova administratíva plánuje ohlásiť menšiu dodávku raketových systémov stredného doletu určenú ukrajinským silám. Má ísť o kompromis medzi pomocou ukrajinským jednotkám a zároveň zabránením eskalácie konfliktu tým, že Kyjevu nedodajú zbrane, s ktorými by bolo možné zasiahnuť ciele na území Ruska.