Plánovala vlastný pohreb, pretože ignorovala príznaky rakoviny: Emotívny príbeh s neuveriteľným koncom

Najskôr ignorovala príznaky rakoviny hrubého čreva, následne dva týždne plánovala vlastný pohreb.

Tasha Thor-Stratenová (49) si všimla krv v stolici. Myslela si, že ide iba o reakciu na stres, píše New York Post. O dva týždne neskôr však mamičke z Rochfordu v Spojenom kráľovstve povedali, že má rakovinu hrubého čreva, ktorá sa medzitým stihla rozšíriť aj do pľúc. Po návrate z vyšetrenia začala plánovať svoj vlastný pohreb. O rok neskôr však výsledky vyšetrení ukázali, že existuje nádej na záchranu.

Ženu začali liečiť. Portál informuje, že išlo o rakovinu v treťom štádiu. Lekári však zistili, že pľúcne uzliny sú nezhubné. Tasha absolvovala štyri kolá chemoterapie, počas ktorých kontaktovala publicistku britských novín The Sun Dame Deborah Jamesovú so žiadosťou o podporu. Tá sa rozhodla viesť neúnavnú kampaň s cieľom zvýšiť povedomie o tejto strašnej chorobe.

„Neviem opísať ten pocit, keď vám niekto povie, že máte smrteľnú chorobu,“ vysvetľuje Tasha, ktorá mala v tom čase len 44 rokov, malé deti a nový vzťah. „Som veľmi vďačná a šťastná, že tu stále som. Preto teraz pracujem ako kouč, ktorý pomáha pacientom s rakovinou pochopiť rôzne súvislosti a fakty. Napríklad to, že strava môže zlepšiť zdravie počas liečby,“ opisuje.

Teraz si sype popol na hlavu za to, že príznaky choroby ignorovala: „Krv v stolici som brala na ľahkú váhu. Myslela som si, že je to zo stresu. Nepovedala som to ani obvodnému lekárovi, pretože som sa bála celého toho procesu.“ Teraz hovorí, že pozorovala aj iné príznaky, napríklad bolesť brucha pri cvičení či bolesť krížov. Aj to však pripisovala iba bežným veciam, napríklad prílišnej námahe. „Až na Vianoce v 2016 bolo tej krvi príliš veľa. Neochotne som šla k lekárovi, ten ma poslal na kolonoskopiu.“