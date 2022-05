Exšéf britskej tajnej služby o Putinovi: Dám ruku do ohňa za to, že do roka zmizne

Ruský prezident Vladimir Putin (69) do roka skončí v sanatóriu, tvrdí bývalý šéf MI6 opisujúc jeho zhoršujúce sa zdravie.

Sir Richard Dearlove, ktorý bol v rokoch 1999 až 2004 šéfom britskej tajnej spravodajskej služby, v podcaste „One Decision“ vyhlásil, že Putin by mohol skončiť v sanatóriu ako súčasť strategického odchodu počas komplikovaných bojov na Ukrajine, píše americký portál New York Post. „Dám ruku do ohňa za to, že do roka zmizne. Pravdepodobne do sanatória, z ktorého už však nevyjde ako vodca Ruska,“ povedal sebavedomo Dearlove, spolumoderátor podcastu. Dodal, že umiestnenie Putina do takéhoto zariadenia by bolo „elegantnou“ alternatívou k prevratu.

Americký portál ďalej píše, že podľa Dearlova nemá Moskva nástupníka, no verí, že kontrolu prevezme tajomník Bezpečnostnej rady Ruska Nikolaj Patrušev. „Ak by sa moja téza naplnila a Putin by skončil v sanatóriu, myslím si, že by mohol byť pravdepodobným zástupcom,“ povedal Dearlove. Dodáva, že by pri moci mohol ostať natrvalo, keďže podľa neho neexistuje v ruskom vedení žiadne nástupníctvo.

Už od samotného vypuknutia vojny na Ukrajine sa svetom šíria rôzne informácie o zdraví ruského vodcu. Minulý týždeň sa špekulovalo, že podstúpil operáciu na odstránenie tekutiny z brucha. Magazín New Lines získal tajnú nahrávku, v ktorej oligarcha blízky Kremľu tvrdí, že Putin je „veľmi chorý a má rakovinu krvi“. Treba však podotknúť, že žiadne tvrdenia o Putinovom zdraví neboli overené, podčiarkuje americký portál. To, že by ruský prezident mohol mať rakovinu spomínal už aj americký filmový režisér Oliver Stone v podcaste Lexa Fridmana. Malo to byť v rokoch 2015 až 2017: „Pamätajte si to, Putin mal túto rakovinu,“ povedal Stone v podcaste.