Zelenskyj hovoril s tureckým prezidentom Erdoganom: O čom sa rozprávali? Preberať mali dôležité témy

Prezidenti podľa Zelenského vyjadrení rokovali o hrozbe v oblasti potravinovej bezpečnosti a spôsoboch, ako uvoľniť ukrajinské prístavy. Takisto hovorili o spolupráci vo sfére bezpečnosti. "Jednohlasne sme sa zhodli na potrebe obnoviť mier," napísal. Ukrajinský prezident zároveň ocenil pomoc Turecka v tomto procese.

Continued dialogue with 🇹🇷 President @RTErdogan. Discussed threats to food security posed by the aggressor & ways to unblock 🇺🇦 ports. Held discussions on cooperation in the security sphere. Unanimously agree on the need to restore peace. We appreciate 🇹🇷's help in this process.