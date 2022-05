Je to tu! Lídru EÚ sa dohodli na embargu na ruskú ropu

Toto embargo sa vzťahuje len na ruskú ropu dovezenú po mori. Povoľuje dočasné výnimky pre dodávky prostredníctvom potrubia, píše AP. Predseda Európskej rady Charles Michel na Twitteri oznámil, že dohoda sa vzťahuje na dve tretiny ropy dovážanej z Ruska. Toto opatrenie označil za prerušenie obrovského zdroja financií pre ruskú vojnovú mašinériu. "Maximálny tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu," napísal.

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



