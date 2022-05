Na Mesiaci je poriadne veľa vody, tvrdia vedci: Bude to stačiť pre život na ňom? Jednoznačná odpoveď

Plyny z dávnych sopečných erupcií podľa vedcov pracujúcich pre NASA zanechali na póloch Mesiaca ľad s hrúbkou stoviek metrov.

Aj v kráteroch po celom povrchu nášho prirodzeného satelitu zmrzli pary vody, ktoré sú tam uložené dodnes. Tak znie verdikt niekoľkoročného výskumu kvôli plánovanému budovaniu trvalej základne na Mesiaci. „Mesiac má pod svojim povrchom obrovské zásoby vody, ktoré by mohli uspokojiť potreby základne,“ veria vedci z Colorada.

Domnievajú sa, že dve pätiny pár vyvrhnutých pred dvoma až štyrmi miliardami rokov pri tektonickej činnosti sa mohli usadiť v kráteroch. V tom čase boli tisíce štvorcových kilometrov mesačného povrchu pokryté lávou. „Predstavujeme si to ako námrazu, ktorá na Mesiaci behom času vznikala,“ tvrdí fyzik Andrew Wilcoski z University of Colorado. Podľa jeho kolegu profesora Paula Hayneho je v oblasti pólov ľad uložený pod povrchom oblastí s rozlohou až šestnásťtisíc štvorcových kilometrov. „Bude to odmena pre prieskumníkov, ktorí budú potrebovať vodu na pitie a premenu na raketové palivo,“ uviedol profesor Hayne z University of Colorado.