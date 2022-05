Oslavy Olympijského dňa s preberaním pochodne s ohňom pre EYOF 2022

1. jún bude Olympijským dňom detí, ktorý pripravili pri príležitosti preberania ohňa pre Európsky olympijský festival mládeže organizátori EYOF Banská Bystrica 2022 (24. – 30. 7.) v spolupráci aj s mestom Banská Bystrica, Slovenským olympijským a športovým výborom.

V meste pod Urpínom to v rámci osláv sviatku detí bude aj športovo-kultúrny festival pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Beh olympijského dňa a veľa ďalších športových i kultúrnych podujatí

V Parku pod Pamätníkom SNP sa začnú oslavy už predpoludním. Po 9.00 h sa uskutoční Beh Olympijského dňa pre deti z materských škôl, žiakov a študentov základných a stredných škôl. Rozcvičku absolvujú so šesťnásobnou biatlonovou medailistkou zo ZOH Anastasiou Kuzminovou a olympijským víťazom v chôdzi na 50 km Matejom Tóthom. Súčasťou programu budú aj zaujímavé sprievodné športové aktivity. Budú sa dať vyskúšať netradičné i tradičné športové disciplíny – kin-ball, bubble football, spikeball, footdarts, pannafootball, skákanie na malých trampolínkach, zábavnú prekážkovú dráhu, corn hole, diskgolf či skákanie vo vreci. K dispozícii budú aj lezecká stena a špeciálne lano slackline. Športovci VŠC Dukla Banská Bystrica umožnia záujemcom okúsiť streľbu z laserových pušiek a pištolí.

Hlavný program Olympijského dňa detí príde na rad od 16.00 h. Pre návštevníkov budú pripravené rôzne hry, súťaže, animácie, tvorivé dielne, športové aktivity či maľovanie na tvár. Súčasťou podujatia je aj bohatý kultúrny program. O 16.30 h sa najmenší môžu tešiť na Rozprávku o drakovi Gostirovi a princeznej, o 17.30 h sa na pódiu objaví Fíha Tralala. Na záver podujatia o 19.00 h vystúpi kapela Desmod so spevákom Máriom „Kulym“ Kollárom.

Pochodeň s ohňom sa vydá na púť po Slovensku

Do začiatku Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 zostávajú necelé dva mesiace. V Banskej Bystrici 1. júna o 19.00 h privítajú pochodeň s olympijským ohňom EYOF, ktorá putovala z Ríma do Banskej Bystrice. Svoj cieľ bude mať práve v Parku pod Pamätníkom SNP. Prinesie ho ambasádorka podujatia, športová strelkyňa a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková spolu s banskobystrickými športovcami a ako hovorí: „Na olympijský oheň EYOF sa nesmierne teším, pre mňa ako fanúšika olympizmu a štvornásobnú olympioničku to bude určite veľmi emotívne. Asi sa pripravím aj na slzu radosti. Cítim obrovskú hrdosť, že pochodeň príde na Slovensko. Pevne verím, že v nás všetkých zapáli lásku k športu a pripomenie nám, aké dôležité hodnoty pre život sa vďaka nemu môžeme naučiť. Myslím, že pre mladú generáciu slovenských detí je to veľmi dôležitý moment.“

Oheň bude následne putovať po školách po celom Slovensku a do dejiska podujatia opäť dorazí práve 24. júla 2022, keď sa oficiálne začne banskobystrický EYOF. „Tento slávnostný ceremoniál zapaľovania ohňa je významným míľnikom na výnimočnej ceste príprav na EYOF Banská Bystrica 2022 a pripomenutím, že sa blížime do záverečného finišu pred začiatkom najvýznamnejšieho multišportového podujatia na Slovensku. Oheň sa po tejto ceremónii vydáva na púť po mestách a obciach našej krajiny, aby pripomenul nielen blížiaci sa EYOF v Banskej Bystrici, ale aj olympijské hodnoty a myšlienky mieru a bratstva,“ vyjadril sa prezident SOŠV Anton Siekel, ktorého doplnil riaditeľ organizačného výboru EYOF Banská Bystrica 2022 Peter Hamaj: „Európsky olympijský festival mládeže sa bude niesť v duchu olympijských hodnôt, ktorými sú fair play, priateľstvo, výnimočnosť a rešpekt, čo chceme deklarovať práve aj týmto podujatím.“