WHO vyvracia pochybnosti: Takto je to s opičími kiahňami, ostáva už len jedna otázka

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa domnieva, že nárast prípadov nákazy opičími kiahňami nevyvolá novú pandémiu. Zatiaľ však stále nie je známe, či ochorenie dokážu prenášať aj nakazení ľudia, ktorí nevykazujú žiadne príznaky ochorenia. V pondelok to vyhlásila Rosamund Lewisová z núdzového programu WHO pre kiahne.

WHO zvažuje, či má vlnu opičích kiahní klasifikovať ako tzv. ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. V minulosti tak urobila v prípade vypuknutia koronavírusu aj eboly, čo umožnilo urýchliť výskum a poskytnutie finančných prostriedkov na boj proti týmto chorobám. "V súčasnosti sa celosvetovej pandémie (opičích kiahní) neobávame," vyhlásila Lewisová. V priebehu mája bolo v Európe a iných častiach sveta zaznamenaných viac ako 300 potvrdených a potenciálnych prípadov nákazy opičími kiahňami, neboli však nahlásené žiadne úmrtia. Podľa odborníkov sa ochorenie šíri najmä komunitne. S chorým na opičie kiahne by mali ísť do karantény aj blízke kontakty: Virológ prehovoril o vakcínach Opičie kiahne sa prenášajú najmä kvapôčkami šírenými vzduchom, ale aj kontaktom s telesnými tekutinami, krvou alebo vriedkami postihnutého. Medzi typické príznaky nákazy patria vyrážky, ktoré začínajú na tvári a neskôr sa rozširujú na oblasť končatín a genitálií, no objaviť sa môžu i na očných rohovkách či spojivkách. Po určitom čase sa na vyrážkach vytvorí chrasta, ktorá neskôr odpadne. Nakazení môžu mať teplotu a pociťovať bolesť hlavy, chrbta a únavu. Inkubačná doba ochorenia je zvyčajne 6 – 13 dní, no v ojedinelých prípadoch môže byť aj dlhšia.