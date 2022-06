Kuriózne, nie však nemožné: Po sexe s manželkou muž stratil pamäť, toto o prípade hovorí odborná štúdia

Muž po popoludňajšom sexe so svojou manželkou utrpel náhlu prechodnú amnéziu. Zvláštne okolnosti tejto diagnózy potvrdila nová štúdia, ktorú uverejnili v Irish Medical Journal.

Podľa správy zverejnenej v májovom vydaní Irish Medical Journal museli 66-ročného dôchodcu urýchlene hospitalizovať po tom, čo ho pár minút po sexe s manželkou postihol náhly prípad prechodnej globálnej amnézie (TGA). Píše o tom portál Lad Bible.

Muž neskôr prezradil, že to nebolo prvýkrát, čo sa dostal za podobných okolností do takéhoto stavu. Podobný záchvat straty pamäte zažil aj počas iného sexuálneho styku so ženou pred viac ako siedmimi rokmi. Zdravotníci z neurologického oddelenia Univerzitnej nemocnice v Limericku uviedli, že prípad je dôkazom toho, že sex môže pôsobiť aj ako spúšťač TGA.

Štúdiu vedci nazvali „Opakujúca sa postkoitálna prechodná amnézia spojená s obmedzením difúzie“ a vysvetľujú v nej, ako muž zistil, že po intímnom styku s manželkou stratil spomienky na predchádzajúce dva dni. "V popoludňajších hodinách mal pohlavný styk, 10 minút po tom uňho vypukla porucha pamäti," uvádza štúdia. „Po tom, čo si všimol dátum na svojom telefóne, bol nešťastný, že deň predtým zabudol na výročie svadby," píše sa v štúdii.