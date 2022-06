Psychohygiena Zlatice Puškárovej? Prekvapí vás, že robí toto...

Zlatica Švajdová Puškárová je známa tým, že si dáva veľký pozor na svoje zdravie – nielen telesné ale aj duševné. Ako úspešná moderátorka a dvojnásobná mama razí filozofiu, že pre ženy by malo byť vlastné zdravie na prvom mieste, aby dokázali byť oporou pre svoje deti a rodinu.

„Je smutné, keď deti prichádzajú o mamy kvôli chorobám, ktorým sa dá predchádzať. Mňa veľmi poháňa túžba sprevádzať mojich synov životom, vidieť ich dospievať, byť tu pre nich,“ hovorí Zlatica Puškárová. Aj preto sa v súkromí sympatická, no pred kamerami rázna blondínka stala ambasádorkou úplne nového verejného podujatia Deň ženského zdravia, ktoré sa koná v nedeľu v bratislavskej Starej tržnici.

V rámci príprav na akciu, kde bude moderovať diskusie s lekármi, známymi ženami a tiež pacientkami, ktoré prekonali závažné ochorenia, nám prezradila, aké životné okolnosti a momenty ju na vlastnej koži presvedčili, že zdravie je treba si aktívne chrániť. A tiež to, aký je jej recept na udržiavanie kondičky mysle.

V 18ke prišla hrozivá diagnóza

„Vyrastala som v rodine, kde sme kládli veľký dôraz na zdravý životný štýl. Mama robila kopec receptov zdravej výživy z vlastnej úrody a chovu v časoch, keď to ešte nebolo u nás také rozšírené. Prišiel však aj moment zastavenia. Keď som mala 18 rokov, postretli ma žalúdočné ťažkosti, ktoré lekári diagnostikovali ako rakovinu žalúdka,“ spomína Zlatica Puškárová na obrovský šok, ktorý však mal nakoniec šťastný koniec. Ukázalo sa, že išlo o planý poplach a nesprávne určenie diagnózy. „Opakované testy a kontroly ďalšími odborníkmi to našťastie nepotvrdili. Bola to neskutočná úľava pre mňa aj mojich rodičov. Aj vďaka tomu si ale už od mladosti dávam na svoje zdravie skutočne viac pozor.“

K lekárovi chce chodiť ako klient, nie pacient

Aj táto skúsenosť mala vplyv na to, že sa Zlatica stala veľkou zástankyňou preventívnej medicíny. „Chodievam na pravidelné gynekologické vyšetrenia, konkrétne kontrolu krčka maternice a prsníkov. Som presvedčená, že je lepšie chodiť k lekárovi ako klient a nie ako pacient, keď už môže byť neskoro. Ten pocit, keď mi lekári po prehliadke povedia, že som v poriadku, je pre mňa vždy malou oslavou,“ vysvetľuje svoje životné nastavenie a zo svojej skúsenosti dodáva, že ženy u nás majú k dispozícii rôzne vyšetrenia a skríningy na vysokej úrovni, ktoré nestoja nič navyše. Stačí si len urobiť čas. „Myslím, že mnohé z nás tomu stále nevenujú pozornosť, a to je škoda a častokrát aj tragédia. Napríklad, rakovina krčka maternice nebolí, aj preto je taká zákerná. Včasná diagnostika už ale dokáže v dnešnej dobe zázraky.“

Pracuje hlavou aj rukami

V dnešnej dobe a spoločnosti, kedy musia ženy ako mamy zvládať naraz rôzne roly a kedy sa zároveň svet okolo stáva viac neistý a menej bezpečný, je životne dôležité udržiavať rovnováhu medzi zdravím tela a mysle. Skúsená moderátorka na to má svoj recept, ktorý mnohých možno prekvapí. „Máme spolu s rodičmi dom na vidieku, chováme zajace, hydinu. A keď nie sú rodičia doma, musím sa o ne postarať ja sama – vyčistiť im, nakŕmiť ich. A poviem vám, výborne si pri tom vyčistím hlavu,“ hovorí o svojom spôsobe psychohygieny Zlatica Puškárová a dodáva: „Človek musí žiť v rovnováhe a striedať mentálnu prácu s manuálnou. Rada sa tiež starám o kvety, záhradu, snažím sa aj pravidelne variť.“

Na našu otázku, ktoré zo svojich návykov zdravého životného štýlu odovzdáva už aj svojim dvom synom – Leovi a Adamkovi – prezrádza: „Hovorím mojim chlapcom, že spánok je rozdielový hráč - aj preto, že Leo je športovec, hrá aktívne hokej a regenerácia vo forme výdatného odpočinku je veľmi dôležitá. Myslím, že vidia, že ani ja neponocujem, nepijem alkohol, nefajčím. Snažím sa im ísť živým príkladom mojou vnútornou disciplínou.“

Štartuje nová tradícia, aby boli ženy zdravšie a silnejšie

Aké sú šance žien na Slovensku, že sa v prípade zistenia závažnej diagnózy vyliečia? Do akej miery pritom hrajú úlohu preventívne prehliadky a včasná diagnostika? Ako otehotnieť, keď sa to nedarí a ako prežiť tehotenstvo v zdraví? Čo dokáže v živote žien – matiek – primeraný spánok a psychohygiena? Ako funguje tvárová joga a ako zistiť, ktoré farby vám pristanú? Odpovede na tieto príjemné, praktické aj závažné otázky prinesú odborníci a odborníčky na celodennom podujatí Deň ženského zdravia. Táto nová iniciatíva má ambíciu založiť novú tradíciu verejnej oslavy ženského zdravia. Akcia s voľným vstupom pre každého sa koná už najbližšiu nedeľu 5. júna v bratislavskej Starej tržnici. Spolu so Zlaticou Puškárovou ju ako ambasádorky podporujú aj výživová poradkyňa Mirka Luberdová či speváčka Mária Čírová, ktorá zakončí deň svojím koncertom.

„Je skvelé, že u nás vzniká nový výročný festival. Jeho zámerom je spájať lekárov, verejnosť a tiež ľudí, ktorí majú dosah na zmeny, aby mohli byť ženy na Slovensku zdravšie a vyrovnanejšie. Je to podujatie, kde budem ako moderátorka aj ja a teším sa, že tu stretnem veľa inšpiratívnych ľudí. Na programe sú rôzne diskusie s odborníkmi aj osobné príbehy pacientiek, ktoré budú nabité praktickými radami aj silnými emóciami. Pripravené sú tiež workshopy, počas ktorých sa bude môcť každá z nás niečo naučiť a tiež si užiť relax. Srdečne pozývam dievčatá, maminy, staré mamy, ale aj ich partnerov a rodiny,“ uzatvára Zlatica Puškárová.

Všetko o bohatom programe akcie nájdete na stránke www.denzenskehozdravia.sk.