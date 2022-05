V Poľsku sa protestovalo za práva LGBTQ+ komunity: My máme silu, skandoval dav

Tisíce Poliakov sa v sobotu v prístavnom meste Gdaňsk na severe Poľska zúčastnili na siedmom ročníku pochodu za rovnosť a proti homofóbii s heslom "My máme silu".

TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

Podľa hovorkyne miestnej polície prišlo na pochod okolo 7500 osôb. Účastníci mávali dúhovými vlajkami reprezentujúcimi komunitu LGBTQ+ či modro-ružovo-bielymi vlajkami zastupujúcimi transrodových ľudí a niesli plagáty s heslami odmietajúcimi vojnu a hlásajúcimi lásku.

Prítomných bolo i niekoľko protidemonštrantov, ktorí mali pri sebe ružence a transparent hlásajúci, že "lobisti" LGBTQ+ chcú sexualizovať deti. "Nie som proti homosexuálom - sú to bežní ľudia ako my. Nechcem však, aby sa približovali k našim deťom," uviedla jedna z protestujúcich. Ľudskoprávne skupiny odmietajú tvrdenia, že by výučba o témach LGBTQ+ na školách viedla k sexualizácii maloletých osôb.

Jeden z účastníkov pochodu na podporu práv homosexuálov, queer a transrodových osôb poznamenal, že postoje Poliakov voči LGBTQ+ komunite sa čoraz viac zlepšujú, avšak stále zažívajú démonizáciu zo strany niektorých politikov. "Spoločnosť a mentalita (ľudí) sa stále zlepšuje, ale politická situácia sa čoraz viac zhoršuje," povedal.

V prevažne katolíckom Poľsku je otázka práv gayov a lesieb veľmi kontroverznou záležitosťou. Vládnuca nacionalistická strana Právo a spravodlivosť (PiS) postavila v posledných rokoch boj proti LGBTQ+ "ideológii" - ktorej cieľom je údajne úsilie o podkopanie tradičnej rodiny - do centra svojich predvolebných kampaní, komentuje Reuters. Mnohí liberálne orientovaní Poliaci však tento postoj kritizujú a tvrdia, že vedie k rozsiahlej diskriminácii.