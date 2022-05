Pripravte sa na veľkú zmenu: Poriadne sa zapotíme, čakajú nás pekelné horúčavy

Nadchádzajúci víkend nám pekné počasie neprinesie, po ňom však príde zásadná zmena. Podľa meteorológov sa teploty budúci týždeň vyšplhajú mimoriadne vysoko a čakajú nás tropické dni.

Príliv veľmi teplého vzduchu spôsobí, že teploty na Slovensku stúpnu zrejme až nad +35 °C. Informuje o tom portál iMeteo.sk. Podľa meteorológov ide o teplotne výrazne nadpriemerné počasie. V Európe bude dokonca ešte pekelnejšie, štyridsiatky môžu očakávať obyvatelia Balkánu.

Na Slovensku by mali horúčavy postupne rásť každým dňom, najviac sa budeme potiť vo štvrtok a v piatok. Teplomery by mali ukázať hodnotu cez 30 °C a v najteplejších lokalitách to môže byť aj viac než 35 °C. Podľa odborníkov budú horúčavy pre naše územie abnormálne, mali by byť až o 5 °C vyššie ako je na súčasnú ročnú dobu bežné.