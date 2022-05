Najskôr rozmach, potom obrovské problémy: Obľúbená slovenská firma žiada ochranu pred veriteľmi

Spoločnosť Dedoles čelí po expanzii a investíciách v uplynulých rokoch problémom s dostatkom hotovosti. Firma prijala racionalizačné opatrenia, pripravila ozdravný plán a požiadala súd o ochranu pred veriteľmi a o umožnenie reštrukturalizácie.

V piatok o tom informovala PR manažérka spoločnosti Jana Galera Matúšová. "Realizácia reštrukturalizačného plánu za podpory a spolupráce veriteľov je najlepšou alternatívou nielen pre samotnú firmu, ale najmä jej zamestnancov, dodávateľov, obchodných partnerov a zákazníkov," uviedla spoločnosť. Firma nie je dočasne schopná splácať včas svoje záväzky napriek tomu, že v tomto roku generuje miliónové mesačné tržby na trhoch v 21 krajinách.

V roku 2020 firma vykázala podľa portálu FinStat tržby necelých 50 miliónov eur a zisk 3,4 milióna eur. Firma sa pripravovala na ambiciózny rastový program. Počas uplynulého roka zásadným spôsobom zvýšila počet zamestnancov a investovala do marketingu a budovania značky, ale aj do informačných systémov a najmä do poloautomatizovaného nového skladu.

Zámery spoločnosti však nevyšli. Pre pokles trhu, vojnu na Ukrajine a všeobecnú neistotu spotrebiteľov z rastúcej inflácie k očakávanému rastu neprišlo.