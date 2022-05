Budaj sa stretol s tatranskými ochranármi a chatármi: Táto základná vec chýba v našich veľhorách

Chatári, horskí záchranári a ochrancovia prírody vo Vysokých Tatrách otvorili za jedným stolom s envirorezortom témy, ktoré boli dlhé roky predmetom sporov.

Chatárov trápia chýbajúce toalety v Tatranskom národnom parku (TANAP-u) a potrebujú tiež zdroje na modernizáciu. Stretnutie, ktoré nedávno inicioval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO), bolo okrem iného reakciou na kritiku úplného zákazu áut v národnom parku zo strany chatárov či horských vodcov.

"Považujem to za začiatok rozvoja regiónu Vysokých Tatier v súlade s prírodou a očakávaniami turistov. Súčasťou diskusie boli aj možnosti podpory ekologizácie vysokohorských chát, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vysokohorskej tatranskej turistiky. Ich prínos je nenahraditeľný nielen z pohľadu rozvoja turizmu, ale aj ochrany prírodného dedičstva najstaršieho národného parku na Slovensku," skonštatoval Budaj.

Na stretnutí sa zúčastnili viacerí tatranskí chatári, vedenie Horskej záchrannej služby, zástupcovia horských vodcov i Správy TANAP-u.

Chatári súhlasia, že je nemysliteľné, aby sa po horských cestách vybudovaných na zásobovanie chát vyvážali turisti. "Všetci by sme boli radi, keby sme to vedeli zefektívniť. Elektrické autá, ktoré pripadajú do úvahy, niečo stoja a nedá sa to urobiť hneď, je potrebné sa nejako pripraviť," skonštatoval chatár Milan Štefánik.

Ocenil, že minister tlačí na modernizáciu a zlepšenie aktuálneho stavu, jednou z tém bol aj absentujúci systém dopravy. Štefánik upozornil, že v regióne chýbajú parkovacie miesta, napríklad väčšie parkovacie domy na podhorí a následný transport turistov.