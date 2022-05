Donbas zažíva doposiaľ najintenzívnejšie boje: Rusko je vo výhode, premiestňuje raketový systém

Ukrajina vo štvrtok uviedla, že v Donbase na východe krajiny prebehajú doposiaľ najintenzívnejšie boje, keďže ruské sily sa snažia dostať hlbšie do tohto priemyselného regiónu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

"Boje dosiahli maximálnu intenzitu... Nepriateľské sily napádajú pozície našich vojakov súčasne v troch smeroch," uviedla zástupkyňa ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Na tlačovej konferencii zároveň varovala, že Ukrajinu čaká extrémne zložité a dlhé obdobie bojov.

Rusko poslalo do útoku v Donbase tisíce vojakov, ktorí na tento región útočia z troch strán v snahe obkľúčiť ukrajinských vojakov v mestách Severodoneck a Lysyčansk. Ak by tieto dve mestá padli, ruské sily by dobyli takmer celú Luhanskú oblasť, čo je podľa agentúry Reuters jedným z hlavných cieľom Kremľa vo vojne.

"Situácia je naďalej veľmi zložitá a vykazuje známky ďalšieho zhoršenia... Musíme pochopiť, že toto je vojna a že sa na našej strane nanešťastie nevyhneme stratám," dodala Maľarová.

"Rusko je vo výhode, no robíme všetko, čo môžeme,“ povedal o situácii v Luhanskej oblasti vo štvrtok ukrajinský generál Olexij Hromov. Uviedol tiež, že ruské sily boli pozorované, ako premiestňujú raketový systém Iskander do Brestskej oblasti na západe Bieloruska, čo podľa Hromova môže znamenať, že chystajú ďalší raketový útok na západ Ukrajiny.