Je vám stále zima? Dôvodom nemusí byť len chlad: Na týchto deväť diagnóz si dajte pozor

Všetci máme aj priateľov, ktorí majú v lete zapnuté kúrenie a trasú sa v hrubom svetri. Niektorí ľudia však cítia chlad viac ako iní a sú prípady, keď to môže mať vážnu príčinu.

Doktor Peter Bidey z filadelfskej Vysokej školy osteopatickej medicíny vysvetľuje, že byť príležitostne premrznutý nie je dôvodom na obavy. Píše o tom The Sun. Ak však zima začína zasahovať do vášho každodenného života – trasiete sa pri stole alebo spíte s prikrývkou navyše v horúcom počasí – môže to byť abnormálne.

Ak máte ďalšie príznaky, ako je brnenie v rukách a nohách, časté behanie na toaletu alebo priberanie na váhe, je tu ešte väčší dôvod na obavy.

„Ak cítite únavu z toho, že je vám zima, alebo ak vidíte zmeny vo svojich vlasoch, často sa zadýchate alebo máte závrate, alebo si všimnete zmeny vo svojom vyprázdňovaní, mali by ste zájsť k lekárovi," radí Bidey.

Tu sú niektoré zo základných príčin, ktoré môžu byť na vine:

1. Problém so štítnou žľazou

Štítna žľaza produkuje hormóny, ktoré okrem mnohých iných regulačných funkcií tela ovplyvňujú srdcovú frekvenciu a telesnú teplotu. Keď je štítna žľaza nedostatočne aktívna a neprodukuje dostatok kľúčových hormónov, môže to spôsobiť, že budete citlivý na chlad. Medzi ďalšie príznaky patrí únava, priberanie na váhe, bolesti svalov, suchá koža a lámavé nechty.