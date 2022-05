Desivé varovanie Klička: Toto je hlavným cieľom Rusov, svojich plánov sa nevzdali!

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vo štvrtok varoval, že Moskva síce v poslednej dobe upriamuje svoju pozornosť najmä na Donbas, stále sa však nevzdala plánov na ovládnutie ukrajinskej metropoly. Kličko sa takto vyjadril na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose, informuje denník The Guardian.

Nie je podľa neho nijakým tajomstvom, že zámerom Ruska je zmocniť sa celej Ukrajiny, pričom hlavným cieľom Rusov je ešte vždy ukrajinské hlavné mesto.

Počas vojny, ktorá je podľa Klička jednou z najväčších vojnových konfliktov od druhej svetovej vojny, už zahynuli tisícky ľudí vrátane mnohých detí. Dôkazy o tom videl celý svet na záberoch z ukrajinských miest ako Buča.

"Každý vie, že to nie je nijaká špeciálna operácia... je to genocída ukrajinského ľudu," uviedol na margo ruskej vojenskej agresie kyjevský starosta, ktorého citoval The Guardian.