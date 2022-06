Galantérie už nie sú len pre babičky. Dnes hrajú prím mladé kreatívne dámy

Slováci sa vracajú k pleteniu a ručným prácam. Vznikajú kluby, v ktorých si pomáhajú, radia sa alebo pri kávičke v príjemnej spoločnosti spoločne pletú.

Kreativitu je dobré rozvíjať už v detstve, aj preto spoločnosť Noezon, ktorej e-shop získal Cenu kvality v súťaži Shop roku 2021, plánuje spustiť unikátny projekt, ktorý pomôže Slovákom tvoriť. V rozhovore s konateľom Jozefom Kozákom sa dočítate:

• ako chcú spolupracovať so súkromnými umeleckými školami,

• ako môže tvorivosť pomáhať ľuďom pri zdravotných problémoch,

• ako viesť Slovákov k tvorivosti.

Sú Slováci kreatívni?

Slováci sú kreatívni. Z prieskumu, ktorý sme robili v offline galantériách v menších, ale aj krajských mestách nám vyšlo, že tam nakupujú najmä 40-ročné ženy. Už dávno teda neplatí, že galantéria rovná sa babka. Na Slovensku máme najväčšiu facebookovú skupinu o pletení, kde je viac ako 60 000 ľudí. Pre nich je pletenie doslova vášňou. Ak to spustí emóciu, funguje to. Existujú dokonca štúdie, že pletenie pomáha pri psychických ochoreniach alebo autizme. Je tam koncentrácia, sústredenie a to, s čím dnes máme problém, teda byť v prítomnom okamihu.

Ako chcete priviesť k tvorivosti deti?

Do budúcnosti nechceme byť len platformou na predaj. Jedným z našich plánov je prevádzkovať napríklad kreatívne dielne alebo súkromné umelecké školy pod záštitou Noezonu. Ďalšou možnosťou je, že by sme podporovali súčasné umelecké školy. V školstve je, žiaľ, jediným kreatívnym predmetom výtvarná výchova, preto by sme v horizonte desiatich rokov chceli pracovať na spolupráci s umeleckými školami, resp. nejaké vybudovať.

Budete teda rozvíjať svoje aktivity súčasne na oboch poliach?

Už teraz vieme, že 75 % povolaní postupne zanikne. Čo však určite nezanikne sú kreatívne povolanie. Predávame veci na tvorbu, no našou prioritou je zároveň viesť ľudí k tvorbe a naučiť ich to. Predaj je pre nás dôležitý z dôvodu, aby sme mohli fungovať a financovať naše zámery. Noezon nemá byť len e-shop. Chceme, aby si spoločnosť uvedomila, že deti nestačí len voziť z krúžku na krúžok. Je dôležité, aby bola skutočne podporovaná ich kreativita a radi by sme z toho spravili celospoločenskú tému.

Noezon má byť miestom, kde sa tvorí. Ako vznikla myšlienka založiť e-shop s galantérnym tovarom a zároveň nechtami?

Inšpiroval nás príbeh kozmetických firiem, kde sme našli ideovú inšpiráciu. Chceme spájať všetkých - od najmenších až po najstarších. Slečny v tínedžerskom veku si skúšajú robiť nechty, keď vyrastú a stanú sa z nich mamičky, tak nechty prestanú byť pre dôležité a hľadajú inú formu tvorivosti. Svojmu dieťatku chcú upliesť napríklad čiapku. To isté platí o zrelších dámach, ktoré sa stanú babičkami. Základnou myšlienkou Noezonu je, aby si u nás našla každá veková kategória všetko, čo potrebuje k tvorivosti.

V súťaži Shop roku, ktorú organizuje Heureka, ste získali Cenu kvality. Čo je pre vás kľúčové?

Kľúčové sú pre nás hodnotenia a odporúčania zákazníkov. Na Heureke sme od roku 2018 a za ten čas sme nazbierali 10 000 pozitívnych hodnotení na Overené zákazníkmi. Naši zákazníci dávajú hodnotenia a pre mňa je to najväčšie ďakujem, aké môžeme dostať. Keď je brand neznámy a človek nepozná e-shop, cez ktorý chce nakupovať, je to bariéra. Hovorí sa, že človek potrebuje až 11 interakcií so značkou, aby po prvý raz nakúpil. Na tejto ceste je Heureka možno rozhodujúci míľnik. Náš segment je špecifický a pripúšťam, že časť zákazníkov u nás môže nakupovať práve na základe referencií a odporúčaní. Zároveň potrebujeme neustále eliminovať nedôveru, ktorá vznikla pre falošné e-shopy. Z tohto dôvodu sú tieto hodnotenia najdôležitejšie.

Centrálu máte v Bardejove, no už ste otvorili pobočku v hlavnom meste. Čo je pre vás prioritou v tomto roku?

Rok 2022 by mal byť v znamení expanzie, budúci rok by sme sa chceli zamerať na budovanie brandu a presadiť našu víziu aj v offline svete. Chceli by sme začať spustením predaj v Maďarsku, Česku, Rumunsku, Poľsku, Bulharsku a Slovinsku. Neskôr by sme pridali Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a severské krajiny. Dva roky s pandémiou a situácia na Ukrajine nás však naučili byť opatrní pri predikciách. Trh sa radikálne mení, je nepredikovateľný, dokonca pre lockdowny bola nabúraná sezonalita. Veríme však, že aj na týchto trhoch si vybudujeme postavenie a budeme úspešní.

Plánujete aj otvorenie kamenných predajní?

Chceli by sme vlastnú sieť galantérií a jednou z možností je forma franšíz. Prvú by sme radi otvorili ešte v tomto roku, no nebol by to len klasický obchod. Chceli by sme, aby si tam naše zákazníčky mohli dať kávičku, čaj alebo sa stretnúť s priateľkami, ktoré sa takisto venujú pleteniu. Zároveň by sme tam robili kluby pletenia. Buď k nám zákazníci prídu z dôvodu, že chcú tvoriť sami pre seba alebo im my pomôžeme nájsť tvorcu, ktorý na zákazku vyrobí, čo si želajú. Treťou možnosťou je, že nás budú navštevovať tvorcovia, ktorí budú predávať svoje výrobky ďalej.

Čo je Noezon?



Víťaz súťaže Shop roku 2021, ktorú organizuje nákupný poradca Heureka, v kategórii Cena kvality. V uplynulom roku odoslali len na Slovensku viac ako 130 000 objednávok. Noezon znamená tvorivosť. Názov je odvodený od ducha fantázie Noe. E-shop je preto určený pre ľudí, ktorí inklinujú k vlastnej tvorbe a chcú uniknúť zo šedosti bežných dní. Okrem galantérneho tovaru ponúka Noezon pomôcky a predmety na nechtový dizajn.